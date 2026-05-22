Graneros sumó una nueva victoria en el sur y se encamina a ganar el Grupo F de la Liga Tucumana

El torneo Apertura “Martín Machete Robles” comenzó a transitar la segunda rueda y los equipos empiezan a jugar partidos decisivos en la lucha por la clasificación. En ese contexto, Graneros volvió a demostrar que es uno de los conjuntos más sólidos del campeonato al derrotar por 1 a 0 a San Lorenzo de Santa Ana y quedar cada vez más cerca de asegurarse el primer lugar del Grupo F de la Primera División de la Liga Tucumana de Fútbol.