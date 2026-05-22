Graneros sumó una nueva victoria en el sur y se encamina a ganar el Grupo F de la Liga Tucumana
El "Cocodrilo" venció 1-0 a San Lorenzo de Santa Ana en condición de visitante con gol de Matías Vázquez, estiró su invicto y le sacó siete puntos de ventaja a Deportivo Aguilares para quedar a un paso del boleto directo a los playoffs.
Resumen para apurados
- Graneros venció 1-0 a San Lorenzo en Santa Ana durante la octava fecha para consolidar su liderazgo invicto en el Grupo F de la Liga Tucumana de Fútbol y acercarse a los playoffs.
- Con un gol de Matías Vázquez, el equipo dirigido por Hugo Corbalán sumó su séptima victoria en el torneo, alcanzando 22 puntos y estirando a siete la ventaja sobre su escolta.
- Terminar como líder del grupo le permitirá a Graneros clasificar directamente a las instancias avanzadas de los playoffs, evitándose una llave de eliminación en el certamen.
El torneo Apertura “Martín Machete Robles” comenzó a transitar la segunda rueda y los equipos empiezan a jugar partidos decisivos en la lucha por la clasificación. En ese contexto, Graneros volvió a demostrar que es uno de los conjuntos más sólidos del campeonato al derrotar por 1 a 0 a San Lorenzo de Santa Ana y quedar cada vez más cerca de asegurarse el primer lugar del Grupo F de la Primera División de la Liga Tucumana de Fútbol.
El conjunto dirigido por Hugo Corbalán consiguió un triunfo trabajado en condición de local gracias al gol convertido por el volante Matías Vázquez a los 10 minutos del segundo tiempo. El mediocampista apareció en el momento justo para destrabar un encuentro cerrado y darle tres puntos fundamentales al "Cocodrilo”, que sigue firmes en lo más alto de la tabla.
Con esta nueva victoria, Graneros alcanzó las 22 unidades, producto de siete triunfos y un empate, manteniendo además su invicto en el certamen. La ventaja sobre su inmediato perseguidor, Deportivo Aguilares, es ahora de siete puntos, una diferencia importante cuando el torneo comienza a entrar en su tramo decisivo.
La importancia de terminar en el primer lugar de cada grupo no es menor. Los líderes de las seis zonas evitarán disputar una llave en los playoffs y accederán directamente a una instancia más avanzada de la definición del campeonato. Por eso, cada fecha empieza a tener un peso especial y Graneros parece decidido a no dejar escapar esa posibilidad.
En el otro encuentro correspondiente al Grupo F, Deportivo Llorens superó 2-1 a Sportivo Trinidad en un duelo atractivo y con emociones. Pablo Fernández y Tomás Lezcano marcaron para el ganador, mientras que Braian Hernández descontó para Trinidad, que no pudo rescatar puntos fuera de casa.
En el Grupo A también hubo actividad y uno de los partidos destacados se disputó en Tafí Viejo. Allí, Juventud Unida derrotó por 2-1 a All Boys y logró sumar una victoria importante para mantenerse en la pelea. Nicolás Casola y Nahuel Alderete fueron los autores de los goles del conjunto local, que aprovechó su eficacia para quedarse con los tres puntos.
Por su parte, Argentinos del Norte protagonizó la goleada de la jornada al imponerse 5-0 0 sobre San Antonio en Ranchillos, en el marco del Grupo B. El equipo mostró una clara superioridad durante todo el encuentro y construyó una victoria contundente con tantos de Juan González, en dos oportunidades, Javier Álvarez Vega, Adolfo Sequeira y Ariel Rodríguez, de penal.
El partido también dejó un saldo disciplinario complicado para San Antonio, ya que el árbitro Eloy Guzmán expulsó al arquero Leonardo Torres y a Ángel Ruiz Várvaro, dejando al equipo con importantes bajas para la próxima fecha.
En tanto, por el Grupo C, Almirante Brown consiguió un ajustado pero valioso triunfo 1-0 frente a San Fernando en Lules. Daniel Contreras anotó el único gol del partido y le permitió a su equipo sumar tres puntos importantes para seguir escalando posiciones.
La octava fecha continuará este sábado desde las 16 con varios encuentros que prometen mantener la intensidad de la competencia. Uno de los duelos más atractivos será el interzonal entre Sportivo Guzmán y San Juan, mientras que Bella Vista enfrentará a San Pablo y Talleres, otro de los líderes del campeonato, se medirá ante Santa Lucía FC.
Además, habrá actividad en distintas zonas con los cruces entre Garmendia FC y San Lorenzo de Delfín Gallo, Cruz Alta frente a Unión del Norte, Alto Verde contra La Providencia, San Ramón ante Unión Simoca, Santa Ana frente a Deportivo Aguilares y Jorge Newbery contra Deportivo Marapa.
La programación continuará el lunes con dos partidos importantes. Por el Grupo D, Famaillá recibirá a Ateneo Parroquial, mientras que por el Grupo A se enfrentarán Central Norte y Experimental, en un encuentro que contará con ambas parcialidades.
Finalmente, la fecha se cerrará el martes con el duelo entre Atlético y Tucumán Central en San Jorge, otro de los encuentros que despierta expectativa entre los hinchas.
Con el inicio de la segunda rueda, el torneo empieza a mostrar tendencias claras. Algunos equipos logran consolidarse en la cima, otros intentan acercarse a los puestos de clasificación y varios necesitan sumar con urgencia para no quedar relegados. En ese escenario, Graneros aparece como uno de los grandes protagonistas del campeonato, respaldado por resultados, regularidad y un funcionamiento colectivo que lo posiciona como serio candidato a pelear por el título.