Liga Tucumana: El clásico entre Atlético y San Martín terminó igualado

En la tabla y el desarrollo del torneo, Social y Deportivo Graneros se destaca como líder del grupo F con 19 puntos, invicto, y será local este viernes desde las 16 ante San Lorenzo de Santa Ana en la próxima fecha. También habrá cruces importantes como Sportivo Trinidad vs Deportivo Llorens, y en el grupo C Almirante Brown enfrentará a San Fernando. Mientras que desde las 17, en Tafi Viejo, Juventud Unida ante All Boys por el grupo A y en Ranchillos por el grupo B, jugarán San Antonio con Argentinos del Norte.