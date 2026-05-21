Liga Tucumana: El clásico entre Atlético y San Martín terminó igualado

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán y San Martín empataron 1-1 en el clásico tucumano pendiente de la fecha 2 de la Liga de Fútbol local, definido sobre el final con goles de Ruiz y Chávez.
- Con este resultado, San Martín mantiene su invicto y suma 12 puntos en el Grupo B, ubicándose como escolta de Sportivo Guzmán, mientras que el "Decano" alcanzó las 8 unidades.
- El empate antecede al inicio de la segunda rueda del torneo en la octava fecha, una etapa decisiva donde los equipos buscarán regularidad para consolidar su clasificación.
El clásico entre Atlético Tucumán y San Martín terminó empatado 1 a 1 en un cierre cargado de emociones, en el partido pendiente de la segunda fecha del grupo B del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol.
El desarrollo del encuentro se resolvió sobre el final: Ulises Ruiz abrió el marcador para el “Decano” a los 34 minutos del segundo tiempo, pero en tiempo adicionado, a los 48 minutos, Santiago Chávez igualó de penal para los “Santos”. Con este resultado, Atlético llegó a 8 puntos, mientras que San Martín se mantiene invicto con 12 y en el segundo puesto, detrás de Sportivo Guzmán que esta con 14.. Además, San Martín todavía tiene pendiente su partido ante San Lorenzo de Delfín Gallo por el interzonal.
En la tabla y el desarrollo del torneo, Social y Deportivo Graneros se destaca como líder del grupo F con 19 puntos, invicto, y será local este viernes desde las 16 ante San Lorenzo de Santa Ana en la próxima fecha. También habrá cruces importantes como Sportivo Trinidad vs Deportivo Llorens, y en el grupo C Almirante Brown enfrentará a San Fernando. Mientras que desde las 17, en Tafi Viejo, Juventud Unida ante All Boys por el grupo A y en Ranchillos por el grupo B, jugarán San Antonio con Argentinos del Norte.
La octava fecha del torneo (primera de la segunda rueda) tendrá una programación extensa durante el fin de semana y comienzos de la semana siguiente. Entre los partidos más destacados aparecen encuentros como Sportivo Guzmán vs San Juan, Bella Vista vs San Pablo, Talleres vs Santa Lucía FC, y Amalia vs San Martín, entre otros. El lunes se jugarán Famaillá vs Ateneo Parroquial y Central Norte vs Experimental, mientras que el martes cerrará la jornada Atlético vs Tucumán Central en San Jorge.
Con el inicio de la segunda rueda, el torneo entra en una etapa donde la regularidad empieza a ser decisiva: los líderes buscan sostenerse, los equipos de mitad de tabla intentar acercarse y los de abajo sumar para no quedar relegados. (Producción periodística, Carlos Oardi)