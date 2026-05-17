Liga Tucumana: Atlético Concepción perdió el invicto y Deportivo Aguilares goleó en una fecha llena de clásicos
La primera rueda de la Liga Tucumana terminó con grandes emociones: Garmendia FC sorprendió al líder Atlético Concepción, Deportivo Aguilares aplastó 4-0 a Sportivo Trinidad y San Pablo se quedó con el clásico ante Almirante Brown. Además, Ñuñorco volvió a ganar y Santa Ana celebró su primer triunfo del torneo.
Resumen para apurados
- La Liga Tucumana cerró su primera rueda en Tucumán con la caída del invicto del líder Atlético Concepción ante Garmendia y una contundente goleada 4-0 de Deportivo Aguilares.
- El triunfo de Garmendia se dio sobre el final, mientras que San Pablo y Santa Ana ganaron sus clásicos por la mínima. La fecha incluyó victorias clave de Ñuñorco y Deportivo Llorens.
- Concepción sigue líder, pero sus perseguidores acortaron distancia. Los resultados perfilan una segunda mitad de torneo altamente competitiva para definir los pases a la fase final.
La primera rueda del campeonato de la Liga Tucumana llegó a su final y dejó una fecha cargada de emociones, clásicos vibrantes, goleadas y un golpe inesperado: la caída del invicto de Atlético Concepción, aunque el conjunto bandeño logró conservar la cima del Grupo C.
El gran impacto de la jornada se produjo en el estadio “Ingeniero José María Paz”, donde Garmendia FC consiguió una victoria histórica al derrotar 1 a 0 al líder de la zona. El partido fue intenso, muy disputado y parecía encaminado a terminar igualado, pero a los 44 minutos del segundo tiempo apareció Ramón Pereyra para marcar el único tanto de la tarde y desatar el festejo de todo Garmendia.
Más allá de la derrota, Atlético Concepción continúa en lo más alto con 15 puntos, aunque ahora sus perseguidores quedaron más cerca y la pelea por la clasificación promete ser apasionante en la segunda rueda. Además, el conjunto bandeño tendrá rápidamente la posibilidad de recuperarse, ya que este miércoles disputará el encuentro interzonal pendiente frente a Tucumán Central en condición de visitante.
En el otro encuentro del Grupo C, San Juan dejó escapar una buena oportunidad de acercarse a la cima al igualar 1 a 1 con San Lorenzo de Delfín Gallo. El “Santo del Este” comenzó ganando con un tanto de Gastón Olmos, pero el visitante reaccionó y alcanzó el empate por intermedio de Camilo Borquez. El reparto de puntos dejó sensaciones encontradas para ambos equipos.
El Grupo D tuvo otro de los grandes atractivos del fin de semana con el clásico entre San Pablo y Almirante Brown. En un duelo muy cerrado y con mucha tensión, San Pablo hizo valer la localía y se quedó con el triunfo por 1 a 0 gracias al gol de Andrés Ibáñez. El festejo fue total para los “paulistanos”, que llegaron a los 10 puntos y se metieron nuevamente en carrera.
Por su parte, Ateneo Parroquial Alderetes logró una valiosa victoria como visitante al superar por la mínima diferencia a Bella Vista, con gol de Exequiel Narese. El conjunto de Alderetes mostró personalidad en un escenario complicado y sumó tres puntos fundamentales para acomodarse en la tabla.
En el Grupo E, Ñuñorco volvió a demostrar que atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos. El equipo monterizo goleó 3 a 0 como visitante a San Ramón y se mantiene prendido en los puestos de arriba.
Todos los goles llegaron en el segundo tiempo. Nahuel Urueña abrió el marcador y luego Lucas Naranjo se robó todas las miradas con un doblete de gran nivel. Su segundo tanto, con una notable definición, terminó siendo una de las mejores conquistas de la fecha.
Sin dudas, la goleada más resonante del fin de semana se produjo en el Grupo F, donde Deportivo Aguilares aplastó 4 a 0 a Sportivo Trinidad. El encuentro se disputó en cancha de Concepción FC, debido a que el estadio de Aguilares se encontraba suspendido por una fecha.
El equipo dirigido por Salvador Mónaco fue ampliamente superior de principio a fin y mostró toda su potencia ofensiva. El marcador se abrió con un gol en contra de Sergio González y luego llegaron las anotaciones de Maki Salces, Williams Allende y Carlos Gauna para sellar un contundente 4 a 0.
Con esta victoria, Deportivo Aguilares alcanzó los 15 puntos y quedó como escolta de Graneros, consolidándose como uno de los equipos más fuertes y regulares del torneo.
También por esta zona, Deportivo Llorens logró un importante triunfo como visitante al derrotar 1 a 0 a Jorge Newbery. El colombiano Kevin Mosquera convirtió el único tanto del encuentro y volvió a ser decisivo para su equipo.
Otro de los momentos emotivos de la jornada se vivió en el clásico entre Santa Ana y San Lorenzo. Santa Ana consiguió su primera victoria en el campeonato al imponerse por 1 a 0 con un gol de Gonzalo Salina. El festejo fue enorme para el conjunto local, que logró regalarle una alegría a su gente en uno de los partidos más esperados del año.
En el Grupo A, en Cebil Redondo, San José y Experimental protagonizaron un encuentro muy parejo y terminaron igualando 0 a 0. Experimental llegó a las 11 unidades y continúa prendido en la pelea de la zona.
La fecha tendrá continuidad este lunes desde las 16 con el encuentro correspondiente al Grupo B entre Atlético y Argentinos del Norte, dos equipos que buscarán sumar para acercarse a los puestos de clasificación.
En tanto, el duelo entre Tucumán Central y Amalia todavía no tiene programación confirmada.
Así concluyó una apasionante primera rueda del campeonato, con equipos que se afianzan como candidatos, clásicos que dejaron huella y una tabla que promete una segunda mitad cargada de tensión y emociones hasta el final.