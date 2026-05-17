Liga Tucumana: Atlético Concepción perdió el invicto y Deportivo Aguilares goleó en una fecha llena de clásicos

El Grupo D tuvo otro de los grandes atractivos del fin de semana con el clásico entre San Pablo y Almirante Brown. En un duelo muy cerrado y con mucha tensión, San Pablo hizo valer la localía y se quedó con el triunfo por 1 a 0 gracias al gol de Andrés Ibáñez. El festejo fue total para los “paulistanos”, que llegaron a los 10 puntos y se metieron nuevamente en carrera.