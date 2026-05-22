Este es el efecto en la presión arterial al consumir avena todos los días

A esto se suma el aporte de minerales esenciales como el potasio y el magnesio. Allen J. Taylor, jefe de cardiología de MedStar Health and Vascular Institute, señala al medio mencionado que el potasio disminuye la presión al relajar las paredes de los vasos sanguíneos y ayudar a que los riñones eliminen el exceso de sodio. Por su parte, el magnesio complementa esta acción estabilizando los electrolitos.