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Este es el efecto en la presión arterial al consumir avena todos los días

Los desayunos de avena se volvieron cada vez más populares. Este es el efecto de incorporarla en la dieta en la salud.

Esto sucede en tu cuerpo al consumir avena todos los días.
Esto sucede en tu cuerpo al consumir avena todos los días. Imagen: Parade Magazine
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Científicos confirmaron recientemente que el consumo diario de avena reduce significativamente la presión arterial en hipertensos debido a su alto contenido de fibra soluble.
  • El proceso se da gracias al betaglucano, fibra que mejora las arterias, y a minerales como potasio y magnesio, que relajan los vasos sanguíneos y eliminan el exceso de sodio.
  • Cardiólogos destacan que priorizar la avena natural y evitar ultraprocesados es una estrategia clave y de bajo costo para prevenir hasta el 90% de los casos de hipertensión.
Resumen generado con IA

Un diagnóstico médico de presión arterial alta es una señal de alerta. Incluso si se goza de buena salud en general, la hipertensión actúa en las sombras, aumentando drásticamente el riesgo de sufrir un infarto, un derrame cerebral o daño renal. Lo más peligroso de esta condición médica es que, la mayoría de las veces, avanza sin que se perciba ningún síntoma.

Si bien los medicamentos recetados son grandes aliados, un estilo de vida saludable puede ser mucho más efectivo. De hecho, según una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology, hasta el 90% de los casos de hipertensión se pueden prevenir. La clave principal está en lo que decidimos poner en nuestro plato cada mañana.

El poder oculto en tu desayuno

“El cambio más significativo que puedes hacer es reducir el sodio. Se encuentra presente en los alimentos procesados y de restaurante en mayor cantidad de lo que la gente cree”, afirma a Parade Magazine Kainat Khalid, cardióloga y directora del Centro de Hipertensión del Hospital Jamaica en Richmond Hill, Nueva York. Frente a este desafío, la avena natural surge como la opción ideal para iniciar el día protegiendo el sistema cardiovascular.

La ciencia respalda firmemente este hábito matutino. Un exhaustivo análisis de 21 estudios científicos publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics confirmó que el consumo regular de avena reduce significativamente la presión arterial en personas con hipertensión. El secreto detrás de este beneficio se encuentra en sus componentes específicos.

Fibra y minerales aliados de las arterias

“Diversos estudios han demostrado que el consumo regular de avena puede reducir significativamente la presión arterial gracias a una fibra soluble llamada betaglucano”, explica Khalid. Este compuesto no solo optimiza la función de las arterias, sino que también ayuda a regular el azúcar en sangre y a disminuir el colesterol LDL.

A esto se suma el aporte de minerales esenciales como el potasio y el magnesio. Allen J. Taylor, jefe de cardiología de MedStar Health and Vascular Institute, señala al medio mencionado que el potasio disminuye la presión al relajar las paredes de los vasos sanguíneos y ayudar a que los riñones eliminen el exceso de sodio. Por su parte, el magnesio complementa esta acción estabilizando los electrolitos.

Potenciar el plato y evitar errores comunes

Para multiplicar sus propiedades, los expertos sugieren enriquecer el tazón con alimentos naturales. Agregar frutas como arándanos, frutillas o banana aporta antioxidantes y más potasio, mientras que un puñado de frutos secos o semillas (como lino o nueces) aporta ácidos grasos omega-3, potenciando el efecto protector sobre el corazón.

Sin embargo, es crucial cuidar la preparación. Taylor advierte sobre la necesidad de minimizar los ultraprocesados y evitar agregar azúcares, jarabes aromatizados o acompañar el desayuno con carnes procesadas como la panceta, que echan a perder los beneficios de la avena. Elegir lo natural sigue siendo la mejor medicina preventiva.

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