Hipertensión arterial: sólo uno de cada cinco pacientes tiene la presión controlada

Los especialistas subrayan que la obesidad y el sobrepeso son factores determinantes en la aparición de hipertensión. Según Rodríguez, estas condiciones contribuyen al llamado síndrome cardio-reno-hepato-metabólico, una alteración que facilita el desarrollo de presión arterial elevada y agrava el riesgo cardiovascular. La enfermedad tampoco afecta por igual a toda la población: hasta la menopausia la hipertensión es más frecuente en hombres, pero a partir de los 50 años aumenta notablemente en mujeres. Dentro del universo de hipertensos, aproximadamente el 10% presenta hipertensión resistente, definida por la falta de control a pesar del uso de tres o más fármacos a dosis óptimas. Estos pacientes tienen un riesgo mayor de eventos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y enfermedad renal crónica.