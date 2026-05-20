Avena trasnochada: la receta saludable y fácil que muchos eligen para el desayuno

La avena se convirtió en uno de los alimentos más elegidos por quienes buscan mantener una alimentación equilibrada, bajar de peso o ganar masa muscular. Gracias a su versatilidad, este cereal puede incorporarse en preparaciones dulces y saladas, aunque uno de los formatos más populares es la llamada “avena trasnochada”, una opción práctica, nutritiva y rápida para el desayuno.