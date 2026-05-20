Avena trasnochada: la receta saludable y fácil que muchos eligen para el desayuno

Resumen para apurados
- La receta de 'avena trasnochada' gana popularidad en Argentina como un desayuno saludable y rápido para personas activas que buscan organizar su alimentación diaria.
- Su preparación no requiere cocción: se mezclan avena, semillas y leche en un frasco por la noche y se refrigera. Se conserva en perfecto estado hasta por dos días.
- Esta tendencia refleja un creciente interés por el 'meal prep' y la alimentación consciente, facilitando hábitos saludables adaptados al acelerado ritmo de vida actual.
La avena se convirtió en uno de los alimentos más elegidos por quienes buscan mantener una alimentación equilibrada, bajar de peso o ganar masa muscular. Gracias a su versatilidad, este cereal puede incorporarse en preparaciones dulces y saladas, aunque uno de los formatos más populares es la llamada “avena trasnochada”, una opción práctica, nutritiva y rápida para el desayuno.
Esta receta ganó popularidad entre deportistas y personas que llevan una rutina activa porque combina ingredientes ricos en fibra, semillas y frutas, además de poder prepararse con anticipación y conservarse en la heladera durante varios días.
Cómo preparar avena trasnochada en pocos pasos
La preparación de la avena trasnochada no requiere cocción y puede dejarse lista desde la noche anterior. Además, permite sumar distintos ingredientes según el gusto de cada persona.
- Tres tazas de hojuelas de avena
- Media taza de mix de semillas y salvado de trigo
- Media taza de fruta deshidratada, opcional
- Dos cucharaditas de canela o esencia de vainilla
- Dos cucharadas de mantequilla de maní o de otra nuez
- Dos cucharadas de miel
- Tres tazas de leche, que puede ser vegetal o entera
El paso a paso para lograr un desayuno nutritivo
El primer paso consiste en colocar la avena, las semillas, la fruta deshidratada y la canela en un bowl para mezclar todos los ingredientes de manera uniforme.
Luego, la preparación debe repartirse en recipientes individuales de vidrio. En cada uno se agrega una porción de mantequilla de maní, miel y leche. Después de integrar bien la mezcla, los recipientes deben taparse y llevarse a la heladera durante toda la noche.
Al momento de consumirla, la avena trasnochada puede complementarse con distintos toppings, como frutas frescas, nueces, más semillas o un extra de miel.
Además de su practicidad, esta receta tiene otra ventaja: puede conservarse hasta dos días en la heladera, lo que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan organizar sus desayunos saludables con anticipación.