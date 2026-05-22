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La confianza de Franco Colapinto antes del GP de Canadá: “Conozco este circuito”

Después de lograr en Miami el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1, el argentino afrontará el Gran Premio de Canadá con una ventaja especial: será el primer circuito de la temporada que ya conoce.

La confianza de Franco Colapinto antes del GP de Canadá: “Conozco este circuito”
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará este fin de semana el GP de Canadá de Fórmula 1 en Montreal con confianza, al ser el primer circuito de la temporada que ya conoce previamente.
  • Tras lograr el séptimo puesto en Miami con Alpine, el argentino afronta la carrera con la ventaja de conocer la pista, evitando adaptarse desde cero a un trazado nuevo.
  • Con las mejoras previstas para Canadá, Alpine busca consolidarse en la mitad de tabla, mientras Colapinto intentará ratificar su buen rendimiento en la máxima categoría.
Resumen generado con IA

Después de conseguir en Miami el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1, Franco Colapinto ya palpita un nuevo desafío en el Gran Premio de Canadá. El piloto de Alpine buscará este fin de semana seguir creciendo en Montreal y mostró confianza de cara a una carrera que tendrá una particularidad especial para él: será el primer circuito de la temporada que ya conoce.

“Conozco este circuito y además es el primer trazado del año que ya conozco”, aseguró el argentino en la previa de la actividad en el Gilles Villeneuve, donde la Fórmula 1 correrá entre hoy y el 24 de mayo.

Colapinto remarcó que esa experiencia previa puede ser una ventaja importante en un campeonato en el que hasta ahora debió adaptarse constantemente a escenarios nuevos. “A partir de ahora todos serán circuitos en los que ya he corrido”, agregó. 

El piloto argentino llega con expectativas renovadas luego del séptimo puesto conseguido en Miami, un resultado que confirmó la mejora de rendimiento de Alpine durante las últimas fechas. Sin embargo, Colapinto reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir en el monoplaza.

“Aún tenemos muchas cosas por mejorar en el coche”, explicó el joven piloto, aunque inmediatamente destacó el costado positivo de esa situación. “Lo cual también es una muy buena señal porque el auto es rápido”, sentenció.

Con mejoras previstas nuevamente para Canadá, Alpine intentará consolidarse en la pelea de mitad de tabla y seguir acercándose a los equipos más competitivos de la parrilla. Mientras tanto, Colapinto buscará ratificar el gran momento que atraviesa en la "Máxima". 

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