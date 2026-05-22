La confianza de Franco Colapinto antes del GP de Canadá: “Conozco este circuito”

Después de conseguir en Miami el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1, Franco Colapinto ya palpita un nuevo desafío en el Gran Premio de Canadá. El piloto de Alpine buscará este fin de semana seguir creciendo en Montreal y mostró confianza de cara a una carrera que tendrá una particularidad especial para él: será el primer circuito de la temporada que ya conoce.