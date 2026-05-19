Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Canadá
Tras su brillante séptimo puesto en Miami, el piloto argentino de Alpine sale a pista en Montreal en un fin de semana que contará con formato Sprint y transmisión en directo por Fox Sports y Disney+.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto competirá en el GP de Canadá de Fórmula 1 este fin de semana en Montreal, tras lograr un histórico séptimo puesto en Miami con su monoplaza de la escudería Alpine.
- El argentino llega tras sumar puntos clave que posicionaron a Alpine quintos en constructores. El evento tendrá formato Sprint, limitando los entrenamientos previos en la pista.
- Existe una alta expectativa por la consolidación de Colapinto en la F1. Su rendimiento en Montreal será determinante para mantener el impulso y el dominio de Alpine en la zona media.
La expectativa es total. Franco Colapinto afrontará este fin de semana un Gran Premio de Canadá muy especial, impulsado por el envión anímico de haber conseguido su mejor resultado desde su desembarco en la Fórmula 1 en 2024. El piloto argentino viene de firmar un brillante séptimo puesto en la carrera principal de Miami -luego de avanzar una posición por una sanción a Charles Leclerc-, coronando un fin de semana inolvidable que incluyó una visita de lujo en los boxes: el reencuentro con Lionel Messi y su familia antes de la largada.
El paso por el circuito del Hard Rock Stadium marcó el punto máximo de rendimiento del monoplaza A526 para el pilarense, quien mostró un ritmo sólido desde el viernes con un décimo lugar en la Sprint y los posteriores seis puntos cosechados el domingo. Este aporte, sumado al abandono de su compañero Pierre Gasly tras un duro toque con Liam Lawson, le permitió a Alpine escalar hasta la quinta posición en el Campeonato de Constructores, consolidándose como la escudería más regular detrás de los cuatro equipos de vanguardia.
El trazado Gilles Villeneuve de Montreal, de 4.361 metros de extensión, no es ajeno para el argentino, ya que allí le tocó reemplazar a Jack Doohan durante la temporada 2025. El exigente circuito canadiense, que albergó su primer Gran Premio en 1978, presentará un desafío extra: al tratarse de un fin de semana con formato Sprint, los pilotos contarán con una única sesión de entrenamientos libres antes de salir a clasificar. La carrera principal del domingo estará pactada a 70 vueltas, sobre una pista cuyo último ganador fue George Russell y que ostenta el récord de vuelta en manos de Valtteri Bottas desde 2019 con un tiempo de 1:13.078.
Para los fanáticos que quieran seguir de cerca la actividad del argentino, la acción comenzará el viernes con la práctica libre y la clasificación para la Sprint, continuará el sábado con la carrera corta y la clasificación principal, y tendrá su plato fuerte el domingo por la tarde. Toda la actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports, Disney+ y F1TV Pro.
Días y horarios para seguir a Colapinto en el GP de Canadá de la F1:
Viernes 22 de mayo
Práctica Libre: 13.30 hs.
Clasificación Sprint: 17.30 hs.
Sábado 23 de mayo
Carrera Sprint: 13 hs.
Clasificación: 17 hs.
Domingo 24 de mayo
Carrera principal (70 vueltas): 17 hs.