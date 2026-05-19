Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Canadá

El trazado Gilles Villeneuve de Montreal, de 4.361 metros de extensión, no es ajeno para el argentino, ya que allí le tocó reemplazar a Jack Doohan durante la temporada 2025. El exigente circuito canadiense, que albergó su primer Gran Premio en 1978, presentará un desafío extra: al tratarse de un fin de semana con formato Sprint, los pilotos contarán con una única sesión de entrenamientos libres antes de salir a clasificar. La carrera principal del domingo estará pactada a 70 vueltas, sobre una pista cuyo último ganador fue George Russell y que ostenta el récord de vuelta en manos de Valtteri Bottas desde 2019 con un tiempo de 1:13.078.