Boleto Educativo Municipal: últimos días para tramitar los pasajes gratuitos

Cerca de 40.000 estudiantes de San Miguel de Tucumán ya concurrieron a las oficinas municipales para solicitar el BEM (Boleto Educativo Municipal). Esta semana, las autoridades de la capital anunciaron que está a punto de finalizar el cronograma de entrega del beneficio. Quienes aún no lo hayan solicitado, todavía tienen unos días para hacerlo.