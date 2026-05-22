Boleto Educativo Municipal: últimos días para tramitar los pasajes gratuitos

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán finalizará el viernes 29 la entrega del Boleto Educativo Municipal gratuito para asegurar el transporte de estudiantes en líneas urbanas.
- Tras dos meses de gestión y con 40.000 beneficiarios, los alumnos deben presentarse sin turno en San Lorenzo 1270 con DNI, constancia regular y la tarjeta SUBE previa.
- La renovación del beneficio es clave para asegurar la continuidad del transporte gratuito de miles de estudiantes de todos los niveles durante el próximo ciclo lectivo.
Cerca de 40.000 estudiantes de San Miguel de Tucumán ya concurrieron a las oficinas municipales para solicitar el BEM (Boleto Educativo Municipal). Esta semana, las autoridades de la capital anunciaron que está a punto de finalizar el cronograma de entrega del beneficio. Quienes aún no lo hayan solicitado, todavía tienen unos días para hacerlo.
Se recuerda a los estudiantes que ya poseían la tarjeta el año pasado, que la actualización del BEM es un requisito indispensable para mantener el beneficio durante el 2026.
Finaliza el plazo para retirar el Boleto Educativo Municipal
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que queda solo una semana para renovar o retirar la tarjeta. El programa SUBEM (SUBE+BEM) cerrará su cronograma de entregas el próximo viernes 29. A la semana siguiente habrá que descontarle el feriado del lunes 25, por lo que quedarán sólo cuatro días hábiles.
Los estudiantes de todos los niveles que aún no realizaron el trámite pueden hacerlo sin turno previo en la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, los días hábiles, de lunes a viernes de 8 a 18. La atención se realiza por orden de llegada. El beneficio permite viajar en las líneas urbanas –de la 1 a la 19–.
Requisitos para tramitar el Boleto Educativo Municipal
Los estudiantes deben llevar el último ejemplar de DNI, constancia de alumno regular, libreta y la tarjeta SUBE que utilizaron el año anterior en caso de haber sido beneficiarios del BEM anteriormente.
El plástico se entrega de manera totalmente gratuita tanto para los nuevos beneficiarios como para los que necesiten reponer la tarjeta por rotura o pérdida.
Es requisito que los alumnos tengan domicilio en San Miguel de Tucumán y asistan a establecimientos educativos públicos de nivel terciario, universitario, secundario o primario ubicados también en la capital tucumana.