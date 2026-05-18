Cartas de lectores: Inequidad en el valor del boleto

Tucumán tiene 19 municipios y 93 comunas, sin embargo sólo una de esas tiene la prerrogativa irritante ser la única que define el valor del boleto en San Miguel de Tucumán, aplicable por ende al resto de la provincia por decisión de Poder Ejecutivo provincial, sin dudar. Esto es subestimar la realidad tucumana, que al presentar múltiples facetas se transforma en inequidad. Sugiero que la Dirección General de Autotransporte sea la que por su competencia en la materia fije el porcentaje de incremento quedando en cada municipio y comuna fijar el recorrido de cada linea en su propia jurisdicción, según necesidad.