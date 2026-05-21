¿Hubo intimidad?: Danelik rompió el silencio y reveló qué pasó con Brian Sarmiento tras Gran Hermano

Resumen para apurados
- La ex Gran Hermano Danelik Galazán confirmó haber tenido intimidad y un vínculo exclusivo fuera del reality con el exfutbolista Brian Sarmiento tras la eliminación de ambos.
- El romance nació en el reality y creció afuera. Danelik reveló los detalles a Daniela Celis, confirmando que ya tienen un vínculo exclusivo y que Sarmiento está muy intenso.
- Pese a los cambios en el juego, la pareja planea definir su futuro sentimental afuera, consolidando una de las relaciones más seguidas por los fanáticos del reality show.
La relación entre la tucumana Danelik Galazán y Brian Sarmiento comenzó a tomar fuerza dentro de la casa de Gran Hermano. Entre charlas íntimas, bromas y escenas de complicidad, el acercamiento creció semana tras semana hasta convertirse en uno de los romances más seguidos por los fanáticos del reality. Incluso, Brian llegó a reconocer públicamente que Danelik lo “hipnotizaba” por su personalidad y aseguró que esperaba cada día para compartir tiempo con ella dentro de la convivencia.
Tras la eliminación de ambos del programa, las expectativas sobre cómo continuaría la relación fuera de la casa no tardaron en explotar en redes sociales. El reencuentro en el streaming de Telefe alimentó todavía más los rumores: se abrazaron, se besaron apasionadamente frente a cámara y dejaron en claro que el vínculo seguía intacto lejos del juego. Aunque al principio evitaron hablar de la intimidad de la pareja, los seguidores del reality comenzaron a especular sobre una posible relación formal entre ellos.
Danelik sorprendió al revelar qué ocurrió con Brian Sarmiento fuera de la casa
La historia entre Danelik Galazán y Brian Sarmiento sigue creciendo fuera de Gran Hermano Generación Dorada. Antes de conocerse que la influencer tucumana no lograría regresar al reality mediante el repechaje, mantuvo una charla con Daniela Celis y terminó haciendo una confesión que rápidamente se volvió viral.
Durante la conversación, Daniela fue directa y le preguntó si ya había tenido intimidad con Brian tras salir de la casa. Sin vueltas, Danelik respondió: “Pasó, pasó, pasó”, confirmando así los rumores que circulaban desde hacía días entre los seguidores del programa.
Después de confirmar que el vínculo avanzó fuera del reality, la tucumana dio más detalles sobre cómo atraviesan este momento. “Igual estamos... no puedo contar, no puedo contar muchas cosas, pero sí, vamos, vamos encaminando algo”, expresó.
Además, dejó en claro que la relación ya tiene un nivel de compromiso importante. “Ya hay un vínculo” y son “exclusivos”, explicó, asegurando que ninguno de los dos puede estar con otra persona mientras continúan construyendo la relación.
Danelik también reveló que el exfutbolista se muestra muy intenso con el vínculo desde que ella salió de la casa. “Sí, o sea, es que en realidad está como blanqueándose, estamos hablándolo. Yo como que recibí mucha info desde que salí de la casa, pero sí, nada, es como que estamos hablando eso y él está re intenso. Él está re intenso con el tema”, sostuvo.
Qué dijo Danelik sobre el futuro de la relación
La influencer reconoció que está muy enganchada con Brian Sarmiento, aunque aclaró que todavía necesitan conversar sobre cómo seguirán afuera del reality. “Yo re quiero estar con él, pero me tengo que sentar bien a que pongamos las cartas en la mesa, porque yo quiero darlo todo”, señaló.
Luego, agregó una frase que dejó en evidencia sus sentimientos: “Yo también estoy enganchada, pero él lo está dando todo. Lo amo, lo está dando todo”.
Antes de saber que Brian terminaría consiguiendo un Golden Ticket para regresar a la casa de Gran Hermano, Danelik también había dejado en claro que apoyaría cualquier resultado. “Cualquiera de los dos que entre es una victoria y vamos a estar de afuera haciéndonos el aguante”, afirmó.