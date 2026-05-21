¿Hubo intimidad?: Danelik rompió el silencio y reveló qué pasó con Brian Sarmiento tras Gran Hermano

Danelik también reveló que el exfutbolista se muestra muy intenso con el vínculo desde que ella salió de la casa. “Sí, o sea, es que en realidad está como blanqueándose, estamos hablándolo. Yo como que recibí mucha info desde que salí de la casa, pero sí, nada, es como que estamos hablando eso y él está re intenso. Él está re intenso con el tema”, sostuvo.