Secciones
EspectáculosFamosos

¿Hubo intimidad?: Danelik rompió el silencio y reveló qué pasó con Brian Sarmiento tras Gran Hermano

Luego de semanas de rumores y especulaciones, la exparticipante contó qué ocurrió entre ellos fuera de la casa y sorprendió a los fanáticos del reality.

Danelik rompió el silencio y reveló qué pasó con Brian Sarmiento tras Gran Hermano
Danelik rompió el silencio y reveló qué pasó con Brian Sarmiento tras Gran Hermano La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La ex Gran Hermano Danelik Galazán confirmó haber tenido intimidad y un vínculo exclusivo fuera del reality con el exfutbolista Brian Sarmiento tras la eliminación de ambos.
  • El romance nació en el reality y creció afuera. Danelik reveló los detalles a Daniela Celis, confirmando que ya tienen un vínculo exclusivo y que Sarmiento está muy intenso.
  • Pese a los cambios en el juego, la pareja planea definir su futuro sentimental afuera, consolidando una de las relaciones más seguidas por los fanáticos del reality show.
Resumen generado con IA

La relación entre la tucumana Danelik Galazán y Brian Sarmiento comenzó a tomar fuerza dentro de la casa de Gran Hermano. Entre charlas íntimas, bromas y escenas de complicidad, el acercamiento creció semana tras semana hasta convertirse en uno de los romances más seguidos por los fanáticos del reality. Incluso, Brian llegó a reconocer públicamente que Danelik lo “hipnotizaba” por su personalidad y aseguró que esperaba cada día para compartir tiempo con ella dentro de la convivencia. 

Matías Hanssen, el tucumano que ingresó a Gran Hermano y promete generar polémica

Matías Hanssen, el tucumano que ingresó a Gran Hermano y promete generar polémica

Tras la eliminación de ambos del programa, las expectativas sobre cómo continuaría la relación fuera de la casa no tardaron en explotar en redes sociales. El reencuentro en el streaming de Telefe alimentó todavía más los rumores: se abrazaron, se besaron apasionadamente frente a cámara y dejaron en claro que el vínculo seguía intacto lejos del juego. Aunque al principio evitaron hablar de la intimidad de la pareja, los seguidores del reality comenzaron a especular sobre una posible relación formal entre ellos.

Danelik sorprendió al revelar qué ocurrió con Brian Sarmiento fuera de la casa

La historia entre Danelik Galazán y Brian Sarmiento sigue creciendo fuera de Gran Hermano Generación Dorada. Antes de conocerse que la influencer tucumana no lograría regresar al reality mediante el repechaje, mantuvo una charla con Daniela Celis y terminó haciendo una confesión que rápidamente se volvió viral.

Durante la conversación, Daniela fue directa y le preguntó si ya había tenido intimidad con Brian tras salir de la casa. Sin vueltas, Danelik respondió: “Pasó, pasó, pasó”, confirmando así los rumores que circulaban desde hacía días entre los seguidores del programa.

Después de confirmar que el vínculo avanzó fuera del reality, la tucumana dio más detalles sobre cómo atraviesan este momento. “Igual estamos... no puedo contar, no puedo contar muchas cosas, pero sí, vamos, vamos encaminando algo”, expresó.

Además, dejó en claro que la relación ya tiene un nivel de compromiso importante. “Ya hay un vínculo” y son “exclusivos”, explicó, asegurando que ninguno de los dos puede estar con otra persona mientras continúan construyendo la relación.

Danelik también reveló que el exfutbolista se muestra muy intenso con el vínculo desde que ella salió de la casa. “Sí, o sea, es que en realidad está como blanqueándose, estamos hablándolo. Yo como que recibí mucha info desde que salí de la casa, pero sí, nada, es como que estamos hablando eso y él está re intenso. Él está re intenso con el tema”, sostuvo.

Qué dijo Danelik sobre el futuro de la relación

La influencer reconoció que está muy enganchada con Brian Sarmiento, aunque aclaró que todavía necesitan conversar sobre cómo seguirán afuera del reality. “Yo re quiero estar con él, pero me tengo que sentar bien a que pongamos las cartas en la mesa, porque yo quiero darlo todo”, señaló.

Luego, agregó una frase que dejó en evidencia sus sentimientos: “Yo también estoy enganchada, pero él lo está dando todo. Lo amo, lo está dando todo”.

Antes de saber que Brian terminaría consiguiendo un Golden Ticket para regresar a la casa de Gran Hermano, Danelik también había dejado en claro que apoyaría cualquier resultado. “Cualquiera de los dos que entre es una victoria y vamos a estar de afuera haciéndonos el aguante”, afirmó.

Temas Gran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gran Hermano: la tucumana Danelik quedó en placa y crece la tensión en la casa

Gran Hermano: la tucumana Danelik quedó en placa y crece la tensión en la casa

Danelik quedó eliminada de “Gran Hermano”, pero se prepara para regresar

Danelik quedó eliminada de “Gran Hermano”, pero se prepara para regresar

Gran Hermano prepara una bomba: filtran qué famosos podrían ingresar a la casa

Gran Hermano prepara una bomba: filtran qué famosos podrían ingresar a la casa

Lo más popular
Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una
1

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías
4

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg
5

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
4

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Matías Hanssen, el tucumano que ingresó a Gran Hermano y promete generar polémica

Matías Hanssen, el tucumano que ingresó a Gran Hermano y promete generar polémica

Andrea del Boca reingresó a Gran Hermano y revelaron el millonario cachet que habría cobrado

Andrea del Boca reingresó a Gran Hermano y revelaron el millonario cachet que habría cobrado

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Video: Gran Hermano revolucionó la casa con 13 ingresos y un regreso sorpresa

Video: Gran Hermano revolucionó la casa con 13 ingresos y un regreso sorpresa

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Comentarios