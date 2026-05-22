Cómo funcionarán los servicios el lunes, feriado por el 25 de Mayo

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán modificará el cronograma de servicios públicos el lunes por el feriado del 25 de Mayo para adaptar la atención en la capital.
- Habrá colectivos con frecuencia de domingo, sin recolección de residuos y guardias médicas mínimas, adaptando las prestaciones locales durante el fin de semana largo.
- Se recomienda a los vecinos sacar los residuos recién el martes y usar la aplicación digital Ciudad SMT para realizar consultas y reclamos durante la jornada.
Argentina tendrá un fin de semana extraordinario a partir de esta noche. Al sábado y domingo se sumará el feriado del lunes 25, Día de la Revolución de Mayo. Por eso, el fin de semana largo estará cargado de actividades. El domingo por la noche habrá una vigilia con ferias y shows en la plaza Independencia. Pero el feriado las actividades tendrán un ritmo diferente.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartió la grilla con los horarios y actividades que tendrán funcionamiento y las que no. Ómnibus, Asistencia Pública, recolección de residuos, cementerios y otros servicios se verán afectados y reducirán o cambiarán su atención.
Funcionamiento de los servicios durante el feriado por el 25 de Mayo
Los ómnibus circularán por la capital tucumana, pero tendrán la frecuencia de los días domingos. Los recorridos y los viajes se retrasarán por ello. Las líneas tendrán menos unidades en funcionamiento.
La recolección de residuos no se hará durante el lunes. Se recomienda a los vecinos sacar la basura recién a partir del martes.
No habrá atención en los consultorios de la Asistencia Pública; solo se atenderán emergencias en la guardia médica, enfermería y odontología las 24 horas. Los pacientes deberán acudir con DNI y barbijo.
Los cementerios del Norte, del Oeste y Jardín abrirán en su horario habitual, de 8 a 12 y de 15 a 18.
No habrá atención en la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida ni abrirá el Mercado Municipal Dorrego.
Para realizar reclamos, la Municipalidad recuerda a los vecinos que pueden realizarlos mediante la aplicación móvil Ciudad SMT, disponible en las tiendas de los sistemas operativos.