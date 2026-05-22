Cómo funcionarán los servicios el lunes, feriado por el 25 de Mayo

Argentina tendrá un fin de semana extraordinario a partir de esta noche. Al sábado y domingo se sumará el feriado del lunes 25, Día de la Revolución de Mayo. Por eso, el fin de semana largo estará cargado de actividades. El domingo por la noche habrá una vigilia con ferias y shows en la plaza Independencia. Pero el feriado las actividades tendrán un ritmo diferente.