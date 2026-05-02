¿Cuántos días faltan para el próximo feriado y cuáles siguen en el calendario?
Luego del feriado por el Día del Trabajador, muchas personas ya esperan el próximo descanso en la Argentina. El calendario oficial 2026 todavía incluye varios feriados y fines de semana largos distribuidos a lo largo del año.
Resumen para apurados
- Argentina tendrá su próximo feriado nacional el lunes 25 de mayo de 2026 por la Revolución de Mayo, generando un fin de semana largo de tres días en todo el país.
- Tras el 1° de mayo, restan 23 días para el nuevo descanso. El cronograma oficial 2026 incluye traslados de fechas y fines de semana puente para fomentar el turismo interno.
- El calendario anual contempla descansos clave en junio, julio y agosto. Estas fechas son fundamentales para la planificación de escapadas y el impacto económico en el sector.
Tras el feriado por el Día del Trabajador del viernes 1° de mayo, muchas personas ya miran el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso largo en la Argentina. De acuerdo con el cronograma oficial de feriados nacionales 2026, el siguiente asueto será el lunes 25 de mayo, en conmemoración de la Revolución de Mayo.
Tomando como referencia este sábado 2 de mayo, faltan 23 días para el próximo feriado nacional. Además, al caer lunes, generará un fin de semana largo de tres días junto al sábado 23 y domingo 24.
Cuál es el próximo feriado nacional en Argentina
El calendario oficial establece que el lunes 25 de mayo será el próximo feriado inamovible en todo el país por el Día de la Revolución de Mayo. Será el segundo feriado nacional del mes y una nueva oportunidad para descansar o planificar escapadas turísticas.
Luego de ese fin de semana largo, el siguiente descanso llegará en junio. El lunes 15 de junio se trasladará el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, originalmente conmemorado el 17 de junio.
Qué otros feriados quedan en el calendario 2026
Después de mayo, el calendario nacional todavía tendrá varios feriados y fines de semana largos distribuidos a lo largo del año. Entre los más destacados aparecen:
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
- Sábado 20 de junio: Día de la Bandera.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: traslado del Día de la Soberanía Nacional.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.