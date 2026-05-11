25 de mayo: cuánto deben pagarte si trabajás durante el feriado, según la legislación

La ley 27.399, que regula los feriados y fines de semana largos, incluye el Día de la Revolución de Mayo dentro de los asuetos inamovibles. Por ese motivo, no puede trasladarse con fines turísticos, a diferencia de otros feriados. Según el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete, este año el 25 de Mayo cae lunes y se suma al sábado 23 y domingo 24.