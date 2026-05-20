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Dónde quedan los impactantes castillos de piedra del norte argentino: el tesoro oculto de la naturaleza

Ubicadas a la vera de la ruta, estas fortalezas pétreas se conforman avasallantes mientras se dirige a los Valles Calchaquíes.

Quebrada de las Conchas, el lugar donde se guardan Los Castillos.
Quebrada de las Conchas, el lugar donde se guardan Los Castillos. (Imagen: Boom Travel)
Por Luisina Acosta Hace 13 Min

Un reinado se erige en las afueras de las casas modernas estilo colonial y los centros municipales de Cafayate. A la altura del kilómetro 19 de la Ruta Nacional 68, y a unos 40 kilómetros hacia el norte de la ciudad, un viaje en el tiempo se materializa en agujas y pilares de piedra. Macizos gigantes demuestran el poderío que supera al de cualquier rey. La imponencia de la naturaleza avasalla la vista hacia dentro de la Quebrada de las Conchas, donde Los Castillos, construidos pacientemente entre la roca y el viento, se conforman como uno de los destinos más espectaculares del norte.

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El área protegida de la Quebrada de las Conchas, un corredor natural que vincula a la provincia de Salta con los Valles Calchaquíes, guarda construcciones naturales que escapan al ingenio humano. Las formaciones rocosas, forjadas desde finales del Cretácico por la acción de los fuertes vientos y de las lluvias, gestan un paisaje inigualable de fortalezas infranqueables. Con su tono rojizo, Los Castillos contrastan con el azul del cielo, custodiados por el inicio de los Valles hacia el fondo.

Un paisaje que muta con la luz del sol

Tener la cámara o el celular listo es una obligación para quien transita este rincón salteño. El paisaje no es estático; muta minuto a minuto. El conjunto de afloramientos dentados interactúa de manera mágica con las distintas luminosidades a lo largo del día, encendiendo las intensas tonalidades rojizas que nacen del óxido férrico presente en el suelo mineral. En complicidad con el sombrío macizo del cercano Cerro el Zorrito, la composición cromática se vuelve un imán para los ojos.

La erosión no solo talló torres y columnas, sino también oscuros recovecos que se hunden en la paredón, dando la inquietante sensación de ser puertas secretas o alcobas dentro de una inmensa mansión medieval. Es un escenario que invita a que la imaginación, tanto de grandes como de chicos, vuele sin límites buscando formas escondidas en la montaña.

Aventura y trekking al pie de las murallas 

Para los amantes de la aventura, la experiencia va más allá de la simple contemplación desde la ruta. Una breve caminata permite descender hasta la mismísima orilla del río de las Conchas para observar estos enigmáticos murallones desde abajo. Desde esa perspectiva, la sensación de inmensidad se potencia: los monolitos rojizos parecen tocar el cielo, rodeados por el murmullo del agua y el silencio de los cerros.

Este monumento natural es solo una de las joyas que regala la Ruta Nacional N°68 en su traza por la Quebrada de las Conchas. Un pasaje de entrada imperdible que invita a descubrir la riqueza geológica de la reserva de Cafayate.

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