Dónde quedan los impactantes castillos de piedra del norte argentino: el tesoro oculto de la naturaleza

Un reinado se erige en las afueras de las casas modernas estilo colonial y los centros municipales de Cafayate. A la altura del kilómetro 19 de la Ruta Nacional 68, y a unos 40 kilómetros hacia el norte de la ciudad, un viaje en el tiempo se materializa en agujas y pilares de piedra. Macizos gigantes demuestran el poderío que supera al de cualquier rey. La imponencia de la naturaleza avasalla la vista hacia dentro de la Quebrada de las Conchas, donde Los Castillos, construidos pacientemente entre la roca y el viento, se conforman como uno de los destinos más espectaculares del norte.