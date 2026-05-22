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Calendario oficial de pagos Anses: quiénes cobran este viernes 22 de mayo de 2026

Conocé, además, el cronograma completo.

ANSES. Conocé cuándo cobrás.
ANSES. Conocé cuándo cobrás. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Anses continúa este viernes 22 de mayo de 2026 en Argentina con el pago a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones según la terminación de su DNI.
  • Los pagos de mayo incluyen un aumento por movilidad del 3,38% y un bono de 70 mil pesos para jubilados de la mínima, organizados según el número de finalización del documento.
  • El cronograma de Anses se extenderá hasta junio para distintas prestaciones, garantizando previsibilidad financiera y orden en el cobro para millones de beneficiarios.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará este viernes 22 de mayo con pagos a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuarán cobrando durante toda la semana próxima y recibirán además el bono extraordinario de 70 mil pesos. A esto se suma el incremento por movilidad del 3,38 por ciento que impacta sobre todas las prestaciones.

Anses: pagos del viernes

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Jubilados y pensionados cuyos DNI terminados en 0 y 1.

Prestación por Desempleo

Titulares con DNI terminados en 0 y 1

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 9.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 9.

Cómo siguen los pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio

El organismo previsional recordó que los pagos se realizan según la terminación del DNI y que no es necesario retirar el dinero el mismo día de acreditación.

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