Jubilados Anses: cuánto se cobra de aguinaldo en junio 2026 con el nuevo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en junio de 2026 los jubilados y pensionados recibirán el pago del medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Este beneficio se depositará junto con los haberes mensuales actualizados por movilidad y, en numerosos casos, incluirá también el bono extraordinario de $70.000.