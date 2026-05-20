Jubilados Anses: cuánto se cobra de aguinaldo en junio 2026 con el nuevo aumento

Resumen para apurados
- En junio de 2026, la ANSES abonará en Argentina el medio aguinaldo junto con un incremento del 2,6% a jubilados y pensionados para adecuar sus ingresos frente a la inflación.
- La actualización se basa en la fórmula del Decreto 274/24 usando el IPC de abril. Así, la jubilación mínima subirá a $403.396,63 y el aguinaldo mínimo será de $201.698,32.
- Esta medida busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios. El pago automático sin trámites asegura una rápida distribución de los fondos previsionales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en junio de 2026 los jubilados y pensionados recibirán el pago del medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Este beneficio se depositará junto con los haberes mensuales actualizados por movilidad y, en numerosos casos, incluirá también el bono extraordinario de $70.000.
Dicho pago alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Asimismo, el organismo previsional aseguró que la liquidación se realizará de forma automática, de modo que no se requiere la realización de trámites adicionales.
Jubilaciones en junio con aumento
La fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24 determina la actualización mensual del 2,6%, un porcentaje que fija los aumentos de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. Bajo esta normativa, el ajuste actual toma como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril de 2026.
A partir del incremento de junio de 2026, los haberes jubilatorios y las pensiones registrarán modificaciones en sus montos y quedarán actualizados de la siguiente manera:
- jubilación mínima: $403.396,63.
- PUAM: $322.717,30.
- PNC por invalidez y vejez: $282.377,64.
- jubilación máxima: alrededor de $2.715.000.
A partir de este criterio, los montos aproximados del aguinaldo quedarán establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $201.698,32.
- PUAM: $161.358,65.
- PNC por invalidez y vejez: $141.188