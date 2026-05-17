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San Martín de Tucumán perdió ante Gimnasia y Tiro de Salta

San Martín de Tucumán perdió ante Gimnasia y Tiro de Salta Fotos de Javier Corbalan. Especial para LA GACETA

El equipo de Andrés Yllana no pudo superar al "Albo", de visitante. Cayó por un gol ante uno de los peores equipos del torneo.

Hace 1 Hs
19:04 hs

Fin del partido

18:53 hs

Gol de Gimnasia y Tiro

18:37 hs

Muy cerca, para San Martín

Luego de un centro de Alan Cisnero, la pelota le quedó a Nicolás Ferreyra que remató cruzado, pero por poco no logró anotar.

18:23 hs

Cambios en el Albo

Entran Nicolas Contin, Jonas Aguirre; salen Nicolas Rinaldi, Rubén Villarreal

18:21 hs

Cambio en San Martín

Entra Facundo Pons, sale Luca Arfaras

18:13 hs

Arrancó el segundo tiempo

17:53 hs

Fin del primer tiempo

17:51 hs

44' El local estuvo cerca

17:44 hs

Avisa el Santo

Santiago Briñone remató desde afuera del área y la pelota se fue cerca del palo derecho de Cosentino.

17:28 hs

Una para San Martín de Tucumán

Tras un gran habilitación, la pelota le quedó a Diego Diellos que remató y anotó pero el árbitro Macheroni cobró un “offside” inexistente.


17:26 hs

El equipo local es más, pero no lastima

17:21 hs

15' El "ciruja" todavía no pateó al arco

17:06 hs

Arrancó el partido

17:04 hs

Entrada en calor

Entrada en calor
16:41 hs

Los titulares de San Martín de Tucumán

Los titulares de San Martín de Tucumán
16:39 hs

Gimnasia y Tiro confirma su formación

Gimnasia y Tiro confirma su formación
16:32 hs

Llegaron los jugadores del "santo"

Llegaron los jugadores del santo
16:12 hs

Un historial empatado

15:28 hs

Los convocados de Gimnasia y Tiro de Salta

15:27 hs

Los convocados de San Martín

Lo que tenés que saber

El duelo se jugará en Salta a partir de las 17 y será televisado por AFA PLAY. El "Santo" viene de vencer a Gimnasia de Jujuy, mientras que el conjunto salteño cayó con Atlético de Rafaela.

Temas Gimnasia y Tiro de SaltaPrimera NacionalAtlético RafaelaClub Atlético Gimnasia y Esgrima de JujuySan MartínJuicio a TeruelAlan CisneroAndrés Yllana
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