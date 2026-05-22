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Fin de semana largo con nevadas: qué provincias podrían teñirse de blanco en Argentina

El pronóstico anticipa posibles nevadas, fuertes ráfagas de viento y condiciones típicamente invernales en algunas zonas.

Fin de semana largo con nevadas en algunas provincias
Fin de semana largo con nevadas en algunas provincias La Sexta
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Pronostican nevadas y frío extremo en la Patagonia y zonas cordilleranas de Argentina para este fin de semana largo debido al avance de una perturbación atmosférica.
  • Las nevadas comenzarían en Santa Cruz y la cordillera de Mendoza, mientras que el centro y norte del país sufrirán heladas intensas bajo la influencia de altas presiones.
  • El fenómeno consolidará un escenario plenamente invernal en el inicio de la temporada, afectando el tránsito y el turismo en las regiones cordilleranas y patagónicas.
Resumen generado con IA

El frío intenso seguirá dominando gran parte del país durante el fin de semana largo y, además de las heladas y las bajas temperaturas, algunas regiones podrían registrar nevadas entre el domingo y el martes. Según las proyecciones meteorológicas, la Patagonia y sectores cordilleranos volverán a convertirse en protagonistas de un escenario plenamente invernal.

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Mientras el centro y norte argentino continuarán bajo condiciones estables y secas, una nueva perturbación atmosférica avanzará sobre el sur del país y favorecerá precipitaciones níveas en distintas zonas de montaña e incluso en áreas de menor altitud.

Las zonas donde podrían registrarse nevadas este fin de semana largo

De acuerdo con los pronósticos, las primeras nevadas llegarían durante el domingo a sectores cordilleranos de la provincia de Santa Cruz. Las mayores probabilidades se concentran en áreas elevadas y cercanas a la cordillera.

Sin embargo, el fenómeno podría extenderse entre el lunes y el martes hacia regiones más bajas del centro santacruceño, algo que elevaría las chances de ver nieve incluso en zonas de llanura. Además, también se esperan nevadas débiles en sectores de la cordillera de Mendoza, aunque los acumulados previstos serían bajos por el momento.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

Mientras la Patagonia se prepara para posibles nevadas, gran parte del territorio nacional continuará bajo la influencia de un sistema de altas presiones que mantendrá jornadas frías, cielos despejados y mañanas con heladas.

Las temperaturas seguirán por debajo de los valores habituales en provincias del centro y norte argentino, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. En paralelo, el norte de la Patagonia tendrá fuertes ráfagas de viento norte, sobre todo en el sur de Río Negro, donde podrían superar los 75 km/h.

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