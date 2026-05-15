El frío polar vuelve con fuerza este fin de semana: anuncian nieve y heladas en gran parte del país
Un frente frío avanzará este fin de semana sobre gran parte de la Argentina y provocará lluvias, nevadas y fuertes heladas. El descenso de temperatura se sentirá con fuerza en Córdoba, Cuyo, el NOA y la Región Pampeana.
Resumen para apurados
- Un frente de aire polar afectará a gran parte de Argentina este fin de semana, provocando nieve y heladas en Cuyo, NOA y Córdoba debido al ingreso de una masa de aire gélido.
- El fenómeno comenzará el sábado con lluvias en el centro y sur, para luego transformarse en nevadas en zonas serranas y cordilleranas tras jornadas previas de clima templado.
- Se prevé una semana de temperaturas bajo cero y heladas persistentes en la Región Pampeana, lo que obliga a extremar cuidados en la calefacción y el abrigo ante el frío extremo.
El avance de un nuevo frente frío provocará un brusco cambio de tiempo en varias regiones de la Argentina durante este fin de semana. Tras jornadas con temperaturas algo más templadas en el centro del país, el ingreso de aire polar traerá nevadas en zonas de Cuyo, el NOA y Córdoba, además de fuertes heladas en la Región Pampeana.
Para este viernes 15, las condiciones térmicas mostrarán pocos cambios respecto al día anterior. En el centro del país predominará el flujo de aire del norte, lo que permitirá un leve ascenso de las temperaturas mínimas y máximas. En el AMBA, por ejemplo, las máximas rondarán los 21°, aunque hacia la noche aumentará gradualmente la nubosidad, según detalla el sitio Meteored.
Mientras tanto, en la Patagonia ya comenzarán a registrarse condiciones más inestables. Tierra del Fuego, el sudoeste de Santa Cruz y sectores de Chubut tendrán lluvias aisladas, chaparrones y ráfagas del sur y sudoeste de hasta 50 km/h. En ciudades como Puerto Madryn se espera un marcado descenso de la sensación térmica durante la tarde y noche.
El sábado llega el frente frío con lluvias y nevadas
El sábado 16 será la jornada clave del cambio de tiempo. El avance del frente frío atravesará la franja central del país y generará precipitaciones en distintas provincias, siguiendo una diagonal que irá desde el sudeste hacia el noroeste.
En Mar del Plata, las probabilidades de lluvia superan el 80 % durante la madrugada y la mañana. En tanto, Mendoza, San Luis, San Juan y el sur de Córdoba tendrán más del 90 % de chances de precipitaciones entre la mañana y las primeras horas de la tarde.
En las zonas altas de Cuyo, así como en las sierras de San Luis y Córdoba, estas precipitaciones podrían transformarse en nevadas durante el sábado y la madrugada del domingo.
El norte argentino mantendrá condiciones más estables durante buena parte del sábado, salvo Misiones. Sin embargo, hacia la tarde y noche el frente frío avanzará también sobre el NOA, donde se prevén lluvias y nevadas en sectores cordilleranos y precordilleranos.
Además, las precipitaciones continuarán durante el domingo en parte del sur del Litoral y Santa Fe.
Desde el domingo se instala una ola de frío con fuertes heladas
El domingo 17 comenzará una etapa marcada por temperaturas muy bajas en buena parte del país. Las imágenes de las primeras horas del día mostrarán picos nevados en regiones de Cuyo, Córdoba y el NOA, mientras el aire frío se afianza.
La próxima semana arrancará con mañanas y noches de ambiente gélido a frío, y tardes frescas. En especial en la Región Pampeana, se espera la presencia de fuertes heladas, aunque sin lluvias significativas en el corto plazo.
Ante este escenario, especialistas recomiendan reforzar el uso de abrigo y mantener los ambientes correctamente calefaccionados para afrontar el descenso térmico que se extenderá durante varios días.