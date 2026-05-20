Horóscopo chino: qué signos tendrán avances en el amor y el dinero en lo que queda de mayo, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó que el Dragón, la Rata, la Serpiente y el Mono tendrán mejoras en amor y dinero a finales de mayo debido a la carga energética del horóscopo chino.
- Bajo la influencia del Agua yang, que impulsa la intuición y el cambio, el Dragón liderará el crecimiento personal mientras que los otros signos consolidarán alianzas y finanzas.
- Estas predicciones perfilan un cierre de mes clave para la renovación y la toma de decisiones, lo que permitirá a los seguidores del horóscopo consolidar proyectos a futuro.
Mayo tiene una fuerte carga energética dentro del horóscopo chino y promete movimientos importantes en distintos aspectos de la vida. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, este período estará atravesado por la influencia del Agua yang, una energía vinculada con la intuición, los cambios y la capacidad de avanzar con mayor claridad.
En este contexto, algunos signos del zodíaco oriental se verán especialmente favorecidos para tomar decisiones clave, fortalecer vínculos y abrir nuevas puertas tanto en lo económico como en lo afectivo.
El Dragón será el gran protagonista de mayo
Dentro de las predicciones de mayo, el Dragón aparece como el signo más beneficiado de esta etapa. La energía disponible favorecerá la expansión personal, la concreción de proyectos y la consolidación de relaciones importantes.
Será un período ideal para cerrar acuerdos, iniciar negocios o dar pasos importantes que venían postergándose desde hace tiempo. Según las interpretaciones de Ludovica Squirru, este signo tendrá una mayor capacidad para actuar con seguridad y dejar atrás dudas que frenaban su crecimiento.
Además, las alianzas y los vínculos cobrarán un rol fundamental durante estas semanas, especialmente en el plano laboral y profesional.
Los otros signos del horóscopo chino que tendrán oportunidades
Además del Dragón, otros signos también estarán atravesando un momento positivo gracias a la corriente energética de mayo.
Rata
Las personas nacidas bajo el signo de la Rata encontrarán oportunidades a través de nuevas conexiones y relaciones importantes. El mes favorecerá los acuerdos laborales, las conversaciones productivas y el fortalecimiento de vínculos personales.
En el plano emocional, será una etapa de mayor claridad para dejar atrás relaciones que ya no aportan bienestar y apostar por vínculos más estables y sinceros.
Serpiente
Para la Serpiente, mayo será un mes clave para actuar con estrategia y organización. Las decisiones tomadas con calma y planificación tendrán mejores resultados, especialmente en temas económicos y profesionales.
También será una etapa favorable para ordenar prioridades y avanzar en cambios que venían siendo postergados desde hace tiempo.
Mono
La creatividad y la rapidez mental del Mono serán fundamentales durante este período. El horóscopo chino anticipa oportunidades inesperadas que podrían aparecer tanto en el trabajo como en el amor.
Las reconciliaciones, los encuentros importantes y las nuevas propuestas estarán muy presentes, aunque será necesario actuar con paciencia y evitar decisiones impulsivas.
Qué energía marcará el cierre de mayo
La influencia del Agua yang seguirá impulsando movimientos y transformaciones en los próximos días. Para muchos signos del horóscopo chino, este período funcionará como una etapa de crecimiento y renovación, especialmente para quienes se animen a tomar decisiones importantes y salir de situaciones estancadas.
Según las predicciones de Ludovica Squirru, mayo será un mes atravesado por cambios, nuevas oportunidades y una fuerte necesidad de avanzar hacia vínculos y proyectos más sólidos.