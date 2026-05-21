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El ciclista baleado en pleno centro tucumano recibió el alta médica

Cristian Emanuel Palacios fue asistido en el Centro de Salud tras recibir un disparo durante una discusión de tránsito en San Juan al 600

RECUPERACIÓN: Palacios deberá recibir curaciones en la herida.
RECUPERACIÓN: Palacios deberá recibir curaciones en la herida. FOTO DE LA GACETA / BELÉN CASTELLANO
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • El ciclista Cristian Palacios recibió el alta tras ser baleado hoy durante una discusión de tránsito en el centro de Tucumán por un automovilista que ya fue detenido.
  • El incidente ocurrió por un roce vial en calle San Juan. El conductor disparó a Palacios en el tórax sin causarle lesiones graves. El agresor fue arrestado con el arma usada.
  • El caso reaviva la preocupación por la violencia urbana. El agresor enfrentará cargos judiciales tras el secuestro de su vehículo y la pistola calibre 40 usada en el ataque.
Resumen generado con IA

Cristian Emanuel Palacios, de 43 años, el hombre que fue baleado durante una discusión de tránsito en pleno centro de Tucumán, recibió el alta médica durante la tarde, luego de haber sido asistido en el hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán.

El episodio ocurrió hoy en San Juan casi Muñecas, en una zona de alta circulación. Según se informó, un conflicto vial entre una bicicleta y un automóvil derivó en una fuerte discusión y terminó con Palacios herido por un disparo.

La víctima recibió el impacto en el hombro izquierdo, a la altura de la clavícula.

El parte médico

Karina Loto, directora del hospital Centro de Salud, informó que Palacios ingresó con una herida de arma de fuego en la región del tórax.

“El paciente ingresó con herida de arma de fuego en la región del tórax. Con orificio de entrada y de salida. Le hicieron tomografía. No hay ningún tipo de lesión ni ósea ni parenquimatosa. Fue evaluado por el área de Cirugía de la institución y luego recibió el alta médica”, precisó Loto.

El diagnóstico fue traumatismo abierto de tórax, superficial, por herida de arma de fuego. De acuerdo con la información médica, el ciclista recibió el alta a las 19.12.

El hecho

El ataque se produjo después de una discusión entre Palacios y el conductor de un automóvil cerca de las 13.30.

En medio de la pelea, el automovilista extrajo un arma de fuego y disparó contra el ciclista. El episodio ocurrió ante la mirada de numerosos testigos que circulaban por la zona.

Palacios quedó herido y fue asistido tras el ataque.

El presunto autor del disparo es Gustavo José Luis Orce, quien fue aprehendido de inmediato por la Policía.

Además, se secuestró el automóvil en el que se movilizaba y una pistola calibre 40, que habría sido utilizada durante el ataque.

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