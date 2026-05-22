La reforma electoral nacional espera en medio de tensiones internas en La Libertad Avanza

El proyecto de reforma política que el Gobierno de Milei envió al Congreso en abril propone ocho modificaciones estructurales al sistema electoral actual. Entre ellas se destacan la eliminación de las PASO para la selección de candidatos a cargos nacionales, la incorporación de Ficha Limpia para inhabilitar a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) con la reincorporación del casillero de lista completa, y una reducción del financiamiento público a los partidos con ampliación del aporte privado hasta el 35%. El texto de 79 artículos también elimina los espacios gratuitos en medios audiovisuales para publicidad electoral, suprime el debate presidencial obligatorio, pone fin a las elecciones directas del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y establece nuevas exigencias para obtener y mantener la personería jurídica partidaria.