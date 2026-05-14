La reforma electoral nacional ya se discute en el Congreso de la Nación: qué establece el proyecto

El corazón de la propuesta oficialista apunta a “dinamitar” las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Durante su exposición, Landívar señaló que, en 16 años y siete elecciones, solo diez agrupaciones las utilizaron para dirimir candidaturas presidenciales, y que el 40% de ellas ni siquiera alcanzó el umbral del 1,5% de los votos. Bajo la narrativa de reducción del gasto público, la asesora detalló que en 2023 se destinaron más de 1.200 millones de pesos a agrupaciones que, en conjunto, no sumaron el 2% del electorado, calificando al sistema actual como ineficiente y costoso.