Tedeum del 25 de Mayo: Milei asistirá con el Gabinete y persiste la incógnita sobre Villarruel

“El Estado tiene que garantizar su presencia al lado de los que quedan atrás, al lado de los que jamás tuvieron una oportunidad. Cuando el Estado directamente no se ocupa de los discapacitados, los enfermos, los jóvenes atravesados por la droga o el alcohol, los problemas de aprendizaje. Si el Estado se retira de eso, lógicamente uno dice: ‘Esto es sádico, porque estás dañando a los que son más débiles’”, sostuvo este jueves.