Tedeum del 25 de Mayo: Milei asistirá con el Gabinete y persiste la incógnita sobre Villarruel

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei asistirá el lunes al Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral de Buenos Aires con su gabinete, bajo tensión política y reclamos de la Iglesia.
- La presencia de Villarruel es una incógnita por su interna con Milei, mientras el arzobispo García Cuerva cuestionó la falta de asistencia estatal a los sectores vulnerables.
- La ceremonia medirá la cohesión del oficialismo y marcará el tono de la relación futura entre la Iglesia y el Gobierno frente al impacto social del ajuste económico.
El presidente Javier Milei participará el próximo lunes del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires junto a todo su Gabinete, en una ceremonia que estará atravesada por tensiones políticas y fuertes mensajes de la Iglesia sobre la situación social.
Como ocurrió en sus dos primeros años de gestión, el mandatario asistirá acompañado por sus ministros al acto religioso que comenzará a las 10 de la mañana.
La jornada patria se iniciará a la medianoche con una cadena nacional para reproducir el Himno Nacional. Luego, a las 9.40, Milei y los integrantes del Gabinete partirán desde la Casa Rosada y cruzarán la Plaza de Mayo hacia la Catedral Metropolitana.
A diferencia de años anteriores, todavía no fue confirmada la presencia de Victoria Villarruel, en medio del fuerte deterioro de su vínculo con el Presidente y con sectores del Gobierno nacional.
Semanas atrás, la vicepresidenta evitó coincidir con el Gabinete durante la celebración religiosa realizada en Luján por el aniversario de la muerte del papa Francisco. En aquella ocasión, justificó su decisión al sostener que el encuentro se había “politizado” y aseguró que allí estaba reunida “lo peor de la casta política”.
El Tedeum del año pasado también había dejado escenas de tensión institucional, cuando Milei le retiró el saludo tanto a Villarruel como al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Consultado sobre las posibles ausencias en la ceremonia de este lunes, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expresó su deseo de que todos los dirigentes participen del acto. “Tenemos que lograr ese abrazo. Sería muy bueno que vengan todos y que tomemos conciencia de que somos autoridades, dirigentes, religiosos, políticos, económicos, y tenemos una responsabilidad institucional con nuestra gente”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.
El arzobispo también cuestionó el clima de confrontación política y el tono del debate público. “Si entre nosotros nos maltratamos, nos dejamos de saludar, nos agredimos verbalmente o usamos palabras armadas, porque prácticamente disparamos cuando hablamos, ¿qué podemos esperar de la sociedad?”, planteó.
Según adelantó, la homilía que pronunciará en la Catedral mantendrá esa línea y buscará transmitir un mensaje dirigido “a todo el pueblo argentino”, evitando posicionamientos partidarios.
La preocupación de la Iglesia por el retiro del Estado
En las últimas semanas, la Iglesia intensificó sus cuestionamientos sobre el retroceso de la asistencia estatal en áreas sensibles vinculadas con los sectores más vulnerables.
García Cuerva volvió a manifestar su preocupación por la situación de las personas con discapacidad, los jubilados y los jóvenes atravesados por problemas de consumo en los barrios populares.
“El Estado tiene que garantizar su presencia al lado de los que quedan atrás, al lado de los que jamás tuvieron una oportunidad. Cuando el Estado directamente no se ocupa de los discapacitados, los enfermos, los jóvenes atravesados por la droga o el alcohol, los problemas de aprendizaje. Si el Estado se retira de eso, lógicamente uno dice: ‘Esto es sádico, porque estás dañando a los que son más débiles’”, sostuvo este jueves.
Al finalizar el Tedeum, Milei y sus ministros se trasladarán caminando hasta el Cabildo, donde participarán de la interpretación del Himno Nacional junto a la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Posteriormente, el Presidente encabezará una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en un contexto marcado por internas dentro del oficialismo.