Alejandro Puccio: de la gloria a la gloria, la traición y la muerte

El gráfico

En la edición de El Gráfico 3.949, del martes 3 de septiembre de 1985, en la tapa se destacó el gol de Boca contra Temperley y la foto del número 9 Ramón Centurión, mientras el arquero Cassé y el defensor Bordón, nada pudieron hacer. Y en el ángulo superior derecho, una banda blanca en diagonal: CASI espera a Puccio para festejar. Para el mundo del rugby fue sorprendente. El equipo se había coronado el fin de semana ante SIC y no dio la vuelta olímpica esperando que su estrella, el wing que deleitaba en cada partido, saliera en libertad.