Simposio internacional en Tucumán: a 80 años de los juicios a los nazis en Núremberg
Ayer se inauguró el simposio internacional “80° aniversario de los juicios de Núremberg: Legado histórico, significancia jurídica y desafíos contemporáneos de la justicia global”, que se desarrolla en la Facultad de Derecho.
El teatro San Martín albergó ayer el acto inaugural de un mitin que trasciende las fronteras del tiempo y de la geografía: el simposio internacional “80° aniversario de los juicios de Núremberg: legado histórico, significancia jurídica y desafíos contemporáneos de la justicia global”. El evento reunió a diplomáticos, juristas, académicos y estudiantes en torno de una efeméride que sigue interpelando al presente. La actividad se desarrolla hasta hoy, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Encabezaron el acto los embajadores de Alemania y de Israel en la Argentina, Dieter Lamlé y Eyal Sela, respectivamente; el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leonardo Szuchet; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; la ministra de Educación provincial, Susana Montaldo; el secretario de Relaciones Institucionales de la provincia, Raúl Albarracín; los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Daniel Posse y Claudia Sbdar; el rector de la UNT, Sergio Pagani, y la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Grunauer; la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, y el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) Mauro Berenstein, entre otras autoridades. Como invitados estuvieron la presidenta de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto (IHRA), Fabiana Loguzzo, y la agregada cultural de la Embajada de los EE.UU. en el país, Meghan McGill, entre muchos otros.
En noviembre de 1945, en el Palacio de Justicia de Núremberg se llevó a cabo un proceso sin precedentes: por primera vez, jueces de cuatro potencias vencedoras -EE.UU., la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia- compartieron un mismo tribunal para juzgar a los altos representantes de un Estado derrotado. No se trató de un tribunal ordinario, sino de la respuesta jurídica de la civilización ante el colapso moral producido por el nazismo y la Shoah: el asesinato sistemático de millones de judíos, la persecución de opositores políticos, personas con discapacidad, homosexuales y muchos otros grupos.
Así lo recordó Lamlé en su discurso. Subrayó que los juicios representaron el intento de reconstruir el derecho tras una ruptura civil sin precedentes, y que por primera vez los responsables de un Estado dejaron de ser tratados solo como enemigos derrotados para ser juzgados de manera individual por la planificación y ejecución de una guerra de agresión, de crímenes de guerra y contra la humanidad. “Hoy esos conceptos integran el lenguaje jurídico habitual; pero en los 40 eran la expresión de un verdadero punto de partida. Núremberg marcó un cambio profundo en el derecho internacional moderno. La idea del fondo era sencilla, pero de gran alcance: el poder estatal no puede estar fuera del derecho, y ningún cargo, por alto que sea, elimina la responsabilidad individual”, aseveró el diplomático.
Lamlé reconoció las tensiones que rodearon al proceso desde sus inicios: los cuestionamientos sobre retroactividad penal, la acusación de “justicia de los vencedores” y el hecho de que los crímenes cometidos por los aliados no formaron parte del juicio. “No fue un modelo perfecto de justicia internacional; fue el intento de restablecer el derecho después del colapso del sistema”, explicó.
Vínculo con la Argentina
Lamlé subrayó el lazo que une a Alemania con nuestro país en esta historia. “Hablar de Núremberg en la Argentina significa reconocer una historia que une a Alemania y a la Argentina. El juicio a las juntas de 1985 fue otro hito histórico para la justicia y la democracia. Fue la primera vez -y la única en la historia- que altos mandos militares fueron juzgados y condenados por tribunales civiles, nacionales de su propio país. La Argentina mostró al mundo que memoria, verdad y justicia pueden convertirse en la base concreta de una democracia sólida”, afirmó. Y más adelante, regresó sobre este punto. “La Argentina conoce bien la experiencia de la violencia estatal y de los regímenes autoritarios. (El juicio a las juntas) convirtió a la Argentina en punto de referencia internacional sobre memoria, verdad y justicia. Aunque de forma distinta, nuestras sociedades muestran la fragilidad del estado de derecho, pero también el papel decisivo de las instituciones para reconstruir confianza, tras rupturas profundas”, dijo.
El alemán fue también explícito sobre la vigencia del tema: “En el presente vemos guerras y conflictos; vemos tensiones en el sistema internacional, presión sobre la justicia independiente y sobre los medios de comunicación. En ese contexto, Núremberg vuelve a adquirir relevancia; su idea central sigue siendo clara: el derecho no es automático, tiene que sostenerse y defenderse constantemente”.
Shavuot y Núremberg
El embajador de Israel aportó una perspectiva cargada de simbolismo. Explicó que para el mundo judío Núremberg evoca dos memorias contrapuestas: la del juicio a los jerarcas nazi, como positivo, pero la de las Leyes de Núremberg de 1935 como aspecto negativo. Aquellas normas, remarcó Sela, establecieron las primeras bases legales del antisemitismo nazi y abrieron el camino al exterminio. “Hasta entonces Hitler y los otros no tenían forma legal de llevar adelante su plan; las leyes de Núremberg fueron la base para este plan”, indicó.
Y destacó que el simposio coincidió con el inicio de Shavuot, la fiesta judía que conmemora la entrega de la Ley a Moisés en el Sinaí. “Aquella fue la primera vez que una sociedad recibía una orden moral, antes de que haya existido un Estado; estamos hablando de un evento que ocurrió más o menos 3.300 años atrás”, indicó.
En esa tradición, recordó, cada generación está obligada a hacer propio el recuerdo. “Estamos hoy cuatro generaciones después de Núremberg y del Holocausto. Pronto no tendremos entre nosotros personas vivas que puedan decir ‘yo recuerdo; yo tengo el número tatuado en mi mano’. Los que viven hoy fueron niños en el tiempo del Holocausto y de los juicios de Núremberg”, afirmó. Y sobre esa base destacó la importancia de estos espacios de reflexión.
Durante la tarde, se llevaron a cabo en la Facultad de Derecho tres actividades: las mesas panel “Núremberg y el Holocausto: origen, juzgamiento y límites de la Justicia internacional frente a los crímenes contra la humanidad” y “La prevención y sanción de crímenes de lesa humanidad por los sistemas regionales de protección de los derechos humanos: la recepción local de los principios de Núrenberg”, y una actividad académica incluida en el Mayo de las Letras de Tucumán, la presentación del libro “Los otros juicios de Núremberg”, por parte del autor, Alberto Zuppi.
Actividades para hoy
- A las 9, mesa panel “Políticas públicas, memoria y educación en derechos humanos: el rol del Estado y de las instituciones frente a los crímenes internacionales” Disertan Fabiana Loguzzo, Carlos Frontera, Oscar Flores y Diego Lammoglia. Modera Esteban Nader.
- A las 11, mesa panel “De Núremberg al juicio a las juntas, una mirada comparativa: continuidades y diferencias en la construcción de la justicia penal frente a los crímenes de Estado”. Disertan Daniel Rafecas, Franco Fiumara y Ricardo Gil Lavedra. Modera Leonardo Szuchet.
- A las 13, conferencia de cierre a cargo de Kiran Mohandas Menon (Academia Internacional de los Principios de Núremberg, Alemania).