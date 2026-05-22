Simposio internacional en Tucumán: a 80 años de los juicios a los nazis en Núremberg

Encabezaron el acto los embajadores de Alemania y de Israel en la Argentina, Dieter Lamlé y Eyal Sela, respectivamente; el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leonardo Szuchet; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; la ministra de Educación provincial, Susana Montaldo; el secretario de Relaciones Institucionales de la provincia, Raúl Albarracín; los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Daniel Posse y Claudia Sbdar; el rector de la UNT, Sergio Pagani, y la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Grunauer; la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, y el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) Mauro Berenstein, entre otras autoridades. Como invitados estuvieron la presidenta de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto (IHRA), Fabiana Loguzzo, y la agregada cultural de la Embajada de los EE.UU. en el país, Meghan McGill, entre muchos otros.