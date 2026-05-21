Prometen mejoras integrales en la Escuela Normal tras el reclamo estudiantil

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió este jueves en Casa de Gobierno a la comunidad de la Escuela Normal para prometer mejoras edilicias tras protestas estudiantiles.
- El encuentro se dio tras 48 horas de reclamos edilicios y pedagógicos. La Provincia iniciará una reparación integral del edificio y agilizará la designación de cargos vacantes.
- Tras la reunión, los estudiantes suspendieron la marcha prevista y esperan el cumplimiento de las obras para garantizar condiciones dignas en la emblemática institución tucumana.
Referentes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi” se reunieron este jueves con el gobernador Osvaldo Jaldo en Casa de Gobierno, luego de la protesta de la comunidad estudiantil por mejoras edilicias y pedagógicas en la institución.
“Hoy hemos recibido a profesores, padres y estudiantes de la Escuela Normal. Primero, (nos) solidarizarnos por las situaciones que han tenido que pasar estas últimas 48 horas, situaciones no queridas por nadie, pero los chicos, a través de su Centro de Estudiantes, están en su derecho”, expresó Jaldo.
En ese sentido, remarcó que el Gobierno ya está trabajando a través del Ministerio de Educación para avanzar en soluciones concretas vinculadas a la cobertura de cargos vacantes y al mejoramiento edilicio del establecimiento educativo. “Necesitamos tener ese establecimiento educativo en condiciones”, sostuvo Jaldo, quien además destacó la historia de la institución. “Pasaron muchas generaciones y muchas otras pasarán en el presente y en el futuro”, agregó.
Jaldo también hizo referencia en el papel del centro de estudiantes y resaltó la madurez con la que los jóvenes llevaron adelante sus planteos. “Han hecho los planteos con total tranquilidad, dentro del marco del respeto mutuo y escuchándonos. Y este es un Gobierno que escucha lo bueno y lo no tan bueno que pasa en la provincia. Sabemos que, cuando hay problemas, el Gobierno es el que tiene la responsabilidad y somos los que tenemos que dar las soluciones", dijo.
Con relación a los reclamos pedagógicos, el titular del Poder Ejecutivo explicó que durante la reunión se resolvieron varios de los temas planteados: “Las vacantes están y las horas están. Muchas veces lo que demora es la burocracia administrativa. Son cosas que hay que corregir, sobre todo cuando hay un Gobierno que le pone mucho énfasis a la educación”, señaló.
Asimismo, recordó que al inicio de su gestión se normalizaron las juntas de clasificación docente, garantizando transparencia en los procesos de designación. “Hoy los docentes están siendo elegidos por una junta de clasificación totalmente normalizada, cuyos integrantes fueron elegidos por los propios docentes”, indicó.
Sobre la situación edilicia de la escuela, Jaldo anunció que el Gobierno pondrá en marcha una reparación integral del edificio. Los trabajos incluirán arreglos de techos, sistema eléctrico y recuperación de laboratorios afectados por filtraciones y lluvias.
“Nos hemos comprometido a poner el mayor de nuestros esfuerzos para dejar muy bien a la Escuela Normal. A partir de mañana vamos a entrar en una reparación integral”, aseguró. Explicó además que debe haber coordinación para que las obras no interfieran en las actividades escolares.
“Qué lindo escuchar hoy a jóvenes que aspiran a superarse, que sueñan con tener un título universitario para acceder el día de mañana a un trabajo digno”, finalizó.
Del encuentro también participaron el ministro de Interior, Darío Monteros, y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. "Conozco a la mamá del presidente del Centro de Estudiantes. Me enviaron un mensaje que, a las 11, tenía una reunión con el gobernador. Me dijo si podía acompañarlos y el gobernador me dijo tengo los chicos, los alumnos. Se dio una situación concomitante de la reunión. Ha sido un gusto para mí acompañar al gobernador y también escuchar a los chicos y sus necesidades".
“Son tan adolescentes con ese ímpetu que a mí me encanta, pelear por sus compañeros. Bueno, algo que a mí me llena de orgullo es que haya jóvenes que una escuela emblemática que tiene San Miguel de Tucumán. Estamos orgullosos de esta escuela por eso también vamos a acompañar. Los invité también a entrar al programa de reciclado”, cerró.
La posición estudiantil
La profesora Victoria Oviedo, que cumple el rol de asesora del centro de estudiantes, comentó: “Quedamos encantadísimos con la convocatoria. Nos invitaron y nos escucharon con respeto y compromiso. Nos sentimos muy contenidos”.
“Fue excelente la posición del gobernador, quien se comprometió a dar solución inmediata a los pedidos de los alumnos. Se va a ejecutar en el tiempo que corresponde todo lo que han solicitado los alumnos. Las respuestas van a ser inmediatas”, dijo.
“Nos sorprendió la invitación porque los chicos estaban juntando firmas para poder llegar al gobernador, porque consideraban que era quien tenían que acudir para que sus pedidos sean escuchados. Que nos haya convocado él sin haber hecho el pedido, nos sorprendió a todos”, acotó.
Josefina Fernández, vicepresidenta del centro de Estudiantes de la Escuela Normal, agradeció al gobernador “por darnos el espacio de hablar con una figura tan importante". "Nosotros estábamos juntando firmas porque sentíamos que era indispensable hablar con él para poder sentirnos más escuchados. Estábamos muy angustiados por la situación de nuestra escuela, y, más que nada, seguir luchando por tener una educación pública digna", subrayó.
Y prosiguió: "Estamos muy contentos por haber tenido esta reunión y habernos sentido escuchados, y haber sentido de que nuestros esfuerzos sí tienen frutos. Ojalá que todos los que los que nos prometieron se cumpla”.
Al final, dijo que se suspendieron la marcha programada para mañana y aseguró que el gobernador “se comprometió, más allá de todos los problemas que tenemos, a seguir con el mantenimiento del edificio de la escuela y con el nombramiento de docentes". "Todo lo que manifestamos, él nos dio una solución”, concluyó.