Prometen mejoras integrales en la Escuela Normal tras el reclamo estudiantil

Del encuentro también participaron el ministro de Interior, Darío Monteros, y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. "Conozco a la mamá del presidente del Centro de Estudiantes. Me enviaron un mensaje que, a las 11, tenía una reunión con el gobernador. Me dijo si podía acompañarlos y el gobernador me dijo tengo los chicos, los alumnos. Se dio una situación concomitante de la reunión. Ha sido un gusto para mí acompañar al gobernador y también escuchar a los chicos y sus necesidades".