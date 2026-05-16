Premiaron a San Miguel de Tucumán por políticas de innovación y modernización

Según la página oficial del RIL, el objetivo de la asociación es trabajar para que “cada persona pueda tener calidad de vida y oportunidades, independientemente del lugar donde nace o reside”. “En el Sur Global hay más de 40.000 gobiernos locales que gestionan políticas públicas que impactan a más de 6.500 millones de personas. Sin embargo, la gran desigualdad y la falta de oportunidades son desafíos que aún enfrentamos”, señala el portal.