Secciones
Política

Premiaron a San Miguel de Tucumán por políticas de innovación y modernización

El municipio fue distinguido en un foro del que participaron más de 200 ciudades del país.

PREMIACIÓN. La intendenta Rossana Chahla recibió certificación de la RIL. PREMIACIÓN. La intendenta Rossana Chahla recibió certificación de la RIL.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán fue premiada en Rosario por la Red de Innovación Local debido a su gestión eficiente y políticas de sostenibilidad lideradas por la intendenta Rossana Chahla.
  • La distinción se basó en 333 indicadores de transparencia. Destacan la digitalización de trámites mediante Cidituc y la creación del Portal de Datos Abiertos del municipio.
  • El reconocimiento posiciona a la capital tucumana como referente de modernización. Se proyecta profundizar la innovación para optimizar servicios públicos y la calidad de vida.
Resumen generado con IA

La ciudad de San Miguel de Tucumán fue reconocida por su gestión pública durante la entrega de los premios de la Red de Innovación Local (RIL), que evalúa 333 indicadores relacionados con el funcionamiento de los gobiernos locales. “Gestión Eficiente” y “Sello Circular” fueron las certificaciones recibidas.

El evento se realizó en el Teatro El Círculo de Rosario, en el marco de “La Noche de Intendentes”, y reunió a cerca de 400 funcionarios de distintos niveles de gobierno, representantes de 235 ciudades, empresarios y referentes de la sociedad civil.

La Capital tucumana fue una de las 17 ciudades del país en recibir la certificación en Gestión Eficiente. “Estamos demostrando que se puede gestionar con eficiencia, transparencia y resultados concretos”, dijo la intendenta Rossana Chahla.

Además, al municipio le fue entregado el “Sello Circular”, una distinción vinculada a políticas de sostenibilidad y desarrollo local.

Entre los aspectos analizados por la RIL se encuentran el acceso a la información pública, la atención ciudadana, la capacitación del personal municipal, la administración financiera y la incorporación de herramientas tecnológicas en la gestión.

En ese marco, se destacó el desarrollo del Portal de Datos Abiertos del municipio y la implementación del sistema digital Cidituc para centralizar trámites y servicios.

Por otra parte, el “Sello Circular” reconoce iniciativas vinculadas a la economía circular y al uso eficiente de los recursos. “Este reconocimiento es la prueba de que cuando hay decisión política, el Estado funciona y mejora la vida de la gente”, remarcó Chahla sobre aquella distinción y la de Gestión Eficiente.

La intendenta sostuvo que el desafío será continuar profundizando políticas orientadas a la innovación, la transparencia y la eficiencia en la gestión municipal.

Desde el municipio señalaron que el proceso de certificación comenzó en noviembre de 2025 con el objetivo de avanzar en la modernización del Estado y mejorar los servicios públicos.

Según la página oficial del RIL, el objetivo de la asociación es trabajar para que “cada persona pueda tener calidad de vida y oportunidades, independientemente del lugar donde nace o reside”. “En el Sur Global hay más de 40.000 gobiernos locales que gestionan políticas públicas que impactan a más de 6.500 millones de personas. Sin embargo, la gran desigualdad y la falta de oportunidades son desafíos que aún enfrentamos”, señala el portal.


Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru
1

Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse
2

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Hoy un auto chino cambia cada dos años: Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz
3

"Hoy un auto chino cambia cada dos años": Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura
4

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ
5

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura
2

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
3

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar
4

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
5

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Más Noticias
Fallo dividido en la UNT: qué dijeron los camaristas que frenaron la candidatura de Pagani y los fundamentos de Leal que votó en contra

Fallo dividido en la UNT: qué dijeron los camaristas que frenaron la candidatura de Pagani y los fundamentos de Leal que votó en contra

Presunto tráfico de influencias: “Quedó demostrado el armado de una causa falsa”

Presunto tráfico de influencias: “Quedó demostrado el armado de una causa falsa”

Triple asedio sobre Manuel Adorni: entre el avance judicial, la presión del Congreso y las dudas de Washington

Triple asedio sobre Manuel Adorni: entre el avance judicial, la presión del Congreso y las dudas de Washington

Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru

Elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán: otros casos de re-reelección generan interrogantes

Elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán: otros casos de re-reelección generan interrogantes

Cuáles son las mejores razas de perros para vivir en casa, según especialistas

Cuáles son las mejores razas de perros para vivir en casa, según especialistas

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Chahla: “Este año vamos a terminar con el diagnóstico del transporte público”

Chahla: “Este año vamos a terminar con el diagnóstico del transporte público”

Comentarios