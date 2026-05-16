Premiaron a San Miguel de Tucumán por políticas de innovación y modernización

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán fue premiada en Rosario por la Red de Innovación Local debido a su gestión eficiente y políticas de sostenibilidad lideradas por la intendenta Rossana Chahla.
- La distinción se basó en 333 indicadores de transparencia. Destacan la digitalización de trámites mediante Cidituc y la creación del Portal de Datos Abiertos del municipio.
- El reconocimiento posiciona a la capital tucumana como referente de modernización. Se proyecta profundizar la innovación para optimizar servicios públicos y la calidad de vida.
La ciudad de San Miguel de Tucumán fue reconocida por su gestión pública durante la entrega de los premios de la Red de Innovación Local (RIL), que evalúa 333 indicadores relacionados con el funcionamiento de los gobiernos locales. “Gestión Eficiente” y “Sello Circular” fueron las certificaciones recibidas.
El evento se realizó en el Teatro El Círculo de Rosario, en el marco de “La Noche de Intendentes”, y reunió a cerca de 400 funcionarios de distintos niveles de gobierno, representantes de 235 ciudades, empresarios y referentes de la sociedad civil.
La Capital tucumana fue una de las 17 ciudades del país en recibir la certificación en Gestión Eficiente. “Estamos demostrando que se puede gestionar con eficiencia, transparencia y resultados concretos”, dijo la intendenta Rossana Chahla.
Además, al municipio le fue entregado el “Sello Circular”, una distinción vinculada a políticas de sostenibilidad y desarrollo local.
Entre los aspectos analizados por la RIL se encuentran el acceso a la información pública, la atención ciudadana, la capacitación del personal municipal, la administración financiera y la incorporación de herramientas tecnológicas en la gestión.
En ese marco, se destacó el desarrollo del Portal de Datos Abiertos del municipio y la implementación del sistema digital Cidituc para centralizar trámites y servicios.
Por otra parte, el “Sello Circular” reconoce iniciativas vinculadas a la economía circular y al uso eficiente de los recursos. “Este reconocimiento es la prueba de que cuando hay decisión política, el Estado funciona y mejora la vida de la gente”, remarcó Chahla sobre aquella distinción y la de Gestión Eficiente.
La intendenta sostuvo que el desafío será continuar profundizando políticas orientadas a la innovación, la transparencia y la eficiencia en la gestión municipal.
Desde el municipio señalaron que el proceso de certificación comenzó en noviembre de 2025 con el objetivo de avanzar en la modernización del Estado y mejorar los servicios públicos.
Según la página oficial del RIL, el objetivo de la asociación es trabajar para que “cada persona pueda tener calidad de vida y oportunidades, independientemente del lugar donde nace o reside”. “En el Sur Global hay más de 40.000 gobiernos locales que gestionan políticas públicas que impactan a más de 6.500 millones de personas. Sin embargo, la gran desigualdad y la falta de oportunidades son desafíos que aún enfrentamos”, señala el portal.