"Mentirosa": los alumnos de la escuela Normal estallaron ante la explicación de Susana Montaldo
Resumen para apurados
- La ministra Susana Montaldo dialogó este martes con alumnos de la escuela Normal de Tucumán tras una protesta por cambios en el plan de estudios y falencias edilicias.
- El conflicto surge por la adecuación de títulos a normas nacionales de 2014. Alumnos denuncian falta de docentes y mal estado edilicio, rechazando las explicaciones oficiales.
- La falta de acuerdo pone en riesgo la validez nacional de los títulos para 2027. La desconfianza de la comunidad educativa anticipa nuevos reclamos por condiciones dignas.
La ministra de Educación de la Provincia, Susana Montaldo, se acercó este martes a la escuela Normal "Juan Bautista Alberdi" para dialogar con los estudiantes que realizaban una sentada pacífica en reclamo de mejoras edilicias y pedagógicas. Sin embargo, tras una reunión con las autoridades, habló con los alumnos y padres, quienes la trataron de "mentirosa".
En medio de la tensión, Montaldo intentó explicar los alcances de la adecuación del plan de estudios que la institución debe realizar para mantener la validez nacional del título: "Les quiero explicar a todos, porque algunas personas no estaban bien informadas, que la Secretaría de Educación de la Nación viene haciendo una excepción con la escuela: darle validez nacional al título sin que se haya adecuado el plan de estudio a las normativas que el Ministerio de Educación de la Nación fijó en 2014".
"Han pasado 12 años que hacemos la excepción de darle validez nacional. Pero en 2027, si no adecuan los planes de estudio a la normativa nacional, el título no va a tener validez nacional", advirtió la funcionaria, y agregó: "Con eso no queremos restar. Queremos adecuar para que ustedes, si quieren seguir estudiando en cualquier otra provincia o en otro país, tengan un título con validez nacional. Estamos mirando por el futuro de ustedes".
La funcionaria aseguró que los cambios no implican una pérdida de contenidos, sino una reorganización. "No es hacer cualquier cambio. De todos modos, si hay alguna asignatura o espacio curricular que ustedes quieran intensificar y que no se intensifica en ese plan nuevo, nosotros -como estamos haciendo en otras instituciones educativas- ponemos talleres optativos para los chicos que quieran", detalló.
"El plan de estudio de todas las escuelas de la provincia es importante que tenga validez nacional, porque si no la tiene, muchos de ustedes no pueden ir a hacer estudios tal vez en Buenos Aires o en otro país. Muchos chicos reciben becas para estudiar en otros países. Estamos viviendo en épocas de globalización, hay mucho movimiento. No queremos restar, queremos sumar. Lamentablemente, muchas personas a ustedes tal vez les hacen tener miedo, no les informan correctamente. Ustedes con esto no van a perder, se va a adecuar el plan de estudio a las normativas nacionales", sostuvo.
La ministra informó que "solamente quedan 10 escuelas en Tucumán que para el otro año se van a acomodar para poder tener el título con validez nacional" y advirtió: "Si ustedes no quieren tocar el plan de estudio, van a tener un título que va a valer sólo en Tucumán".
En cuanto a la intensificación en lenguas extranjeras, una de las preocupaciones de los alumnos, Montaldo señaló que "el tema de Lenguas Vivas de la Normal puede seguir teniendo: pueden elegir de las propuestas que hace Nación (alrededor de 10 propuestas de formas de bachillerato) una que intensifique lengua extranjera".
"No es sacar. Cuando yo digo talleres optativos… estuve hace poco en una escuela cerca del Mercofrut. El director me comentó que los chicos de viaje de egresados van generalmente a Brasil. Entonces le ofrecimos tener talleres de portugués. Esto está abierto y se puede poner en otras escuelas. De acuerdo a los pedidos vamos poniendo talleres optativos. Nos han pedido incluso poner un taller de coreano porque a los chicos les gustan las canciones", ejemplificó.
Los reclamos de los estudiantes
Más allá de la explicación de la ministra, los estudiantes mantienen su postura de rechazo a la medida y exigen respuestas a otras problemáticas que vienen arrastrando hace meses: falta de cobertura de cargos docentes, posibles recortes en idiomas, aulas sobrepobladas, ausencia del gabinete psicopedagógico y problemas edilicios. "Exigimos educación de calidad y mejoras en las condiciones edilicias y pedagógicas", había resumido uno de los alumnos consultados por LA GACETA antes de la llegada de Montaldo.
La presencia policial durante la protesta generó inquietud entre los padres, que acusaron a los efectivos de fotografiar a los menores de edad durante el reclamo. Pese a los cruces verbales, la situación no pasó a mayores y la ministra se retiró del lugar sin anunciar medidas concretas para atender los reclamos.