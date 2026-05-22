Cursos de dos meses y modalidad flexible: la propuesta de Derecho UNT para octubre

Cuál es el costo de los cursos

Los aranceles varían según el perfil de cada participante. Para estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el costo será de $19.000 en dos cuotas o $36.000 en un solo pago. Egresados, docentes y nodocentes tendrán valores intermedios, mientras que el público general y estudiantes de otras facultades abonarán hasta $44.000.