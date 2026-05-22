Cursos de dos meses y modalidad flexible: la propuesta de Derecho UNT para octubre

Resumen para apurados
- La Facultad de Derecho de la UNT abrió en Tucumán inscripciones para cursos cortos de comunicación y redes que iniciarán en octubre, tras agotar cupos en el primer semestre.
- Las capacitaciones de dos meses ofrecen modalidad virtual y presencial sobre oratoria, redacción y redes, con aranceles diferenciados para alumnos, egresados y público general.
- La propuesta busca responder a la demanda laboral de los jóvenes, facilitando la inserción profesional rápida a través de capacitaciones complementarias y accesibles.
Los cupos del primer semestre se llenaron rápido y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT ya puso en marcha una nueva convocatoria. Desde octubre abrirán cursos cortos orientados a comunicación, escritura y manejo de redes sociales, tres áreas que cada vez suman más interés entre estudiantes y jóvenes profesionales.
La propuesta forma parte de los cursos de extensión 2025 y apunta a quienes quieren incorporar herramientas prácticas en pocos meses. Las capacitaciones tendrán una duración de dos meses y estarán abiertas tanto para alumnos de la facultad como para público en general.
Las nuevas opciones de Derecho de la UNT
Entre las opciones aparece el curso de Community Manager, pensado para quienes buscan aprender sobre gestión de redes sociales, creación de contenido y estrategias digitales. Las clases serán virtuales, los martes de 17 a 19:30.
También se dictará el curso de Redacción Creativa, una propuesta enfocada en técnicas de escritura y producción de textos. Se cursará de manera virtual los miércoles de 18 a 20:30.
Otra de las alternativas será el curso de Oratoria y Comunicación Efectiva, orientado a mejorar la expresión oral y las herramientas para hablar en público. En este caso, las clases serán presenciales y se desarrollarán los lunes de 16 a 18.
Cuál es el costo de los cursos
Los aranceles varían según el perfil de cada participante. Para estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el costo será de $19.000 en dos cuotas o $36.000 en un solo pago. Egresados, docentes y nodocentes tendrán valores intermedios, mientras que el público general y estudiantes de otras facultades abonarán hasta $44.000.
Desde la institución remarcaron que la alta demanda registrada durante el primer semestre impulsó la apertura de nuevas ediciones. Las inscripciones ya están habilitadas y se realizan a través del número oficial de WhatsApp de la facultad: 381-5170823.
Con cursos breves, horarios accesibles y contenidos vinculados al mundo laboral actual, la propuesta busca atraer a jóvenes que quieren sumar habilidades concretas sin esperar a terminar una carrera.