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Cursos en la Facultad de Derecho: qué se puede estudiar y cómo inscribirse

Hay propuestas en marketing digital, Excel, oratoria y práctica jurídica. Duran dos meses, son arancelados y combinan modalidad virtual y presencial.

FORMACIÓN. Las capacitaciones comienzan en mayo, duran dos meses y tienen cupos limitados. FORMACIÓN. Las capacitaciones comienzan en mayo, duran dos meses y tienen cupos limitados. / FREEPIK
Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • La Facultad de Derecho de la UNT abre en mayo de 2026 cursos de extensión en marketing, Excel y oratoria para fomentar la inserción laboral de estudiantes y el público general.
  • Las capacitaciones duran dos meses con modalidad virtual y presencial. Los interesados deben inscribirse vía WhatsApp, abonando aranceles diferenciados según su vínculo académico.
  • Estas propuestas buscan actualizar competencias técnicas y blandas muy demandadas, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y las necesidades actuales del mercado de trabajo.
Resumen generado con IA

Con una duración breve y un enfoque práctico, los cursos de extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales abren su convocatoria con propuestas orientadas a la inserción laboral y el desarrollo profesional.

Las capacitaciones comenzarán en mayo, tendrán una duración de dos meses y una carga de 24 horas académicas cada una. Están dirigidas a estudiantes, egresados y público en general que cuenten con título secundario completo.

Community Manager: una salida laboral en crecimiento

El curso de Community Manager propone formar perfiles capaces de gestionar redes sociales de manera profesional, desde la estrategia hasta la medición de resultados.

Datos clave:

- Inicio: mayo 2026

- Duración: dos meses

- Día y horario: viernes de 17 a 19.30

- Modalidad: virtual sincrónica

- Docente: Lic. Lucía Gabriela Moyano

Incluye contenidos sobre marca, algoritmos, planificación, creación de contenido, inteligencia artificial y salida laboral.

Excel: una herramienta básica para estudiar y trabajar

Este curso está orientado a quienes quieren aprender desde cero el manejo de planillas de cálculo, una habilidad cada vez más demandada.

Datos clave: 

- Inicio: mayo 2026

- Duración: dos meses

- Días: lunes y miércoles

- Horario: 15.30 a 17

- Modalidad: virtual sincrónica

- Docente: Dra. Cecilia Canevaro

Se enseñan funciones básicas y avanzadas, fórmulas, gráficos, tablas dinámicas y organización de datos.

Oratoria: mejorar la forma de comunicar

La propuesta de oratoria apunta a fortalecer la expresión oral y la confianza para hablar en público, tanto en ámbitos académicos como laborales.

Datos clave:

- Inicio: mayo 2026

- Duración:  dos meses

- Día: lunes

- Horario: 16 a 18

- Modalidad: presencial

- Docente: Dra. María del Milagro Muñoz Molina

Incluye entrenamiento en lenguaje corporal, uso de la voz, storytelling y persuasión.

Práctica jurídica en contextos complejos

Dirigido especialmente a estudiantes avanzados y profesionales del derecho, este curso aborda habilidades para tomar decisiones y comunicarse en entornos exigentes.

Datos clave:

- Inicio: mayo 2026

- Duración: dos meses

- Día: martes

- Horario: 16 a 19

- Modalidad: virtual sincrónica

- Docente: Dra. Mónica Bollea

Trabaja sobre interpretación de situaciones, escucha, comunicación, emociones y bienestar profesional.

Cuánto cuestan los cursos

Los aranceles son los mismos para todas las propuestas:

- Estudiantes de la facultad: $54.000 (o 2 cuotas de $30.000)

- Egresados, docentes y nodocentes: $60.000 (o 2 cuotas de $34.000)

- Público en general: $66.000 (o 2 cuotas de $37.000)

Cómo inscribirse

La inscripción a los cursos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se realiza a través de contacto directo con la Secretaría de Gestión Institucional.

Las personas interesadas deben comunicarse por WhatsApp al 381-5170823, donde recibirán información sobre el proceso de inscripción, formas de pago y disponibilidad de cupos.

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