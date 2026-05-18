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Danelik quedó eliminada de “Gran Hermano”, pero se prepara para regresar

La tucumana no había terminado de dejar la casa cuando ya prometía volver para enfrentar a quienes la insultaron y se burlaron de su eliminación.

Danelik quedó eliminada de “Gran Hermano”, pero se prepara para regresar Foto: Telefe
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La influencer Danelik Galazán fue eliminada de Gran Hermano este domingo por falta de votos, dejando la casa de Telefe tras una gala de alta tensión y festejos de sus rivales.
  • Su salida estuvo influenciada por un romance con Brian que afectó su estrategia mediática. Pese a las críticas de Luana, Danelik se retiró reivindicando su dignidad ante el grupo.
  • La tucumana ya inició su campaña para el repechaje de la próxima semana, donde buscará reingresar junto a otros 15 exjugadores para enfrentar a quienes celebraron su eliminación.
Resumen generado con IA

Este domingo, la casa de “Gran Hermano” tuvo su última eliminación. En una noche que quedó marcada por la euforia, el llanto y las recriminaciones, Danelik quedó fuera del juego. Aunque salió de la casa por falta de votos, la influencer tucumana aseguró que volverá y tiene al menos una oportunidad, porque la semana próxima ingresarán jugadores en el repechaje del reality.

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La casa quedó dividida, pese a que Danelik pidió a sus amigas no llorar. “Quiero que se junten más que nunca, la peleen y vayan para adelante”, les dijo. Del otro lado de la grieta, Luana Fernández fue la que más eligió destacar su alegría por la eliminación: gritó y celebró encima de los sillones. Eduardo, el participante que logró imponerse sobre la tucumana, festejó también con Yanina Zilli y Franco Zunino.

La fortaleza de Danelik tras su eliminación de Gran Hermano

Apenas salió de la casa, Danelik fue recibida por los panelistas del reality y Santiago del Moro, quienes le preguntaron por su estrategia, su juego y su paso por el show. La tucumana contó que en un momento del reality sintió aburrimiento pese a haber intentado cambiar su juego. Es que su romance con Brian pareció favorecerla emocional, pero no mediáticamente.

También reconoció que los sentimientos que desarrolló hacia el futbolista fueron serios y no parte del show. “No me sentía debajo del ala de él, pero me sentía relajada”, dijo sobre su baja actividad durante el tiempo que duró el romance. “No le podía decir que me estaba afectando estar con él porque los dos veníamos jugando súper bien”, dijo, explicando que estar casi en pareja dentro de la casa la llevó a mantener un perfil más bajo.

Finalmente, explicó que cuando Brian quedó eliminado, intentó reponerse en el juego y hacer declaraciones incluso en contra de la pareja. El miedo de Danelik a un posible enojo de su enamorado quedó disipado, porque en cuanto salió de la casa, él la recibió con un beso.

Danelik quiere volver en el repechaje

Incluso desde las primeras eliminaciones, el público de “Gran Hermano” ya especulaba con el regreso de algunos participantes. Esta vez, la convocatoria quedó sentada y quienes ya salieron de la casa empezaron la campaña para regresar. Pelearán por la vuelta Brian Sarmiento, Tomy Riguera, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Carlota Bigiliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Yipio Pintos, Grecia Colmenares, Nick Sícaro, Martín Rodríguez y Danelik Galazán.

Antes de salir de la casa, mientras sus compañeros cruzaban insultos y reclamos, Danelik fue lapidaria: “Prefiero irme con mi dignidad antes que ser una mi*** como ustedes”. Cinzia, su compañera más afectada por la eliminación, le pidió volver en el repechaje y no dudarlo ni un minuto. Aunque acaba de abandonar el juego, no todo está dicho para la influencer, que ya empezó su campaña para el gran regreso.

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