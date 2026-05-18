Danelik quedó eliminada de “Gran Hermano”, pero se prepara para regresar

También reconoció que los sentimientos que desarrolló hacia el futbolista fueron serios y no parte del show. “No me sentía debajo del ala de él, pero me sentía relajada”, dijo sobre su baja actividad durante el tiempo que duró el romance. “No le podía decir que me estaba afectando estar con él porque los dos veníamos jugando súper bien”, dijo, explicando que estar casi en pareja dentro de la casa la llevó a mantener un perfil más bajo.