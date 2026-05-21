Más fácil para los empleadores: ARCA habilitó el certificado de trabajo digital

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acaba de implementar un paso más en la simplificación de cumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta semana se reglamentó mediante el Boletín Oficial la habilitación del certificado de trabajo que establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Se espera que con la digitalización del procedimiento los empleadores puedan evitar las multas que se producían como consecuencia de la falta de presentación de este certificado.