Más fácil para los empleadores: ARCA habilitó el certificado de trabajo digital

Resumen para apurados
- ARCA habilitó esta semana en Argentina el nuevo certificado de trabajo digital para agilizar el trámite obligatorio de desvinculación laboral y evitar multas a empleadores.
- Bajo la Resolución 5848, el trámite se realiza online en el sistema 'Simplificación Registral' con Clave Fiscal. Los empleados podrán verlo en la sección 'Trabajo en Blanco'.
- Esta medida moderniza el empleo argentino al reducir la burocracia y las multas por demoras, permitiendo además a los empleados reportar incumplimientos de forma 100% digital.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acaba de implementar un paso más en la simplificación de cumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta semana se reglamentó mediante el Boletín Oficial la habilitación del certificado de trabajo que establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Se espera que con la digitalización del procedimiento los empleadores puedan evitar las multas que se producían como consecuencia de la falta de presentación de este certificado.
Era habitual que el certificado de trabajo demorara en realizarse a la finalización de un contrato laboral. Tal como lo establece el artículo 80 de la LCT, es de obligatoriedad para el empleador realizarlo; de lo contrario, se pueden aplicar acciones punitivas en contra de quienes no cumplan con la documentación exigida.
Cómo hacer el nuevo certificado de trabajo digital
El lunes a primera hora se publicó la Resolución General 5848/2026 de ARCA, reglamentando un capítulo más de la Ley de Modernización Laboral. A partir de entonces, los empleadores pueden cumplir con la realización y entrega obligatoria de los certificados laborales. Podrán acceder a ellos en formato digital mediante el formulario 984 “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”.
Para generar un nuevo certificado, los empleadores pueden ingresar al sistema de “Simplificación Registral” con una Clave Fiscal nivel 2 o superior. Una vez emitido, también el trabajador podrá visualizar su propia documentación en la plataforma de ARCA. Para ello deberá ingresar al apartado “Trabajo en Blanco”. El empleador, por su parte, no necesitará contar con firma digital.
Quienes quieran continuar trabajando con el formato tradicional, podrán hacerlo también. Una vez generado el certificado en el nuevo sistema, deberá imprimirse por duplicado. Las copias deberán llevar las firmas del empleador y del trabajador. El ejemplar original quedará con el empleado y el duplicado será para resguardo del empleador.