Cómo saber si tenés deudas del monotributo y cómo regularizarlas

Resumen para apurados
- ARCA permite a los monotributistas consultar y saldar deudas mediante Volantes Electrónicos de Pago online, facilitando la regularización de sus obligaciones fiscales en Argentina.
- El trámite se realiza con clave fiscal en el sistema CCMA. Allí se genera el VEP para pagar vía homebanking (Red Link o Banelco), permitiendo seleccionar cada período adeudado.
- La digitalización busca simplificar el cumplimiento tributario, permitiendo a los ciudadanos evitar recargos y mantener una situación fiscal ordenada mediante procesos remotos.
Con digitalización de los trámites fiscales, cada vez más contribuyentes buscan formas prácticas para mantenerse al día con sus obligaciones. Entre las consultas más frecuentes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es cómo verificar posibles deudas con el monotributo y qué alternativas existen para saldarlas sin complicaciones.
Así, saber con claridad dónde y cómo consultar posibles saldos impagos puede marcar la diferencia entre mantener una situación fiscal ordenada o acumular deudas con consecuencias.
A través del sistema de Volante Electrónico de Pago (VEP) es posible consultar los períodos adeudados y ponerse al día. La plataforma permite elegir qué períodos abonar, generar el volante correspondiente y completar el proceso de manera habitual.
Cómo podés pagar el monotributo de ARCA en mayo 2026
Una de las opciones más prácticas para abonar es el pago online mediante el Volante Electrónico de Pago (VEP). Para generarlo, se debe ingresar con clave fiscal al servicio “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, donde se completan los datos requeridos: CUIT, período, impuesto, concepto, subconcepto e importe.
Tras su creación, el VEP puede pagarse en el momento desde la entidad seleccionada, accediendo a la opción “Pagos ARCA”. También se puede realizar el pago a través de Homebanking, ya sea por Red Link o Banelco.
En ambos casos, es necesario obtener previamente una clave desde un cajero automático de la red correspondiente. En el caso de Red Link, se ingresa desde el servicio de Homebanking, mientras que para Banelco se utiliza la plataforma “Pago mis cuentas”.