ARCA y jubilados: qué pasará con las apelaciones por el impuesto a los ingresos

Nuevas directivas para los representantes fiscales

El subdirector Gustavo Heber Paturlannes firmó la instrucción para limitar las quejas ante el máximo tribunal. Los representantes fiscales recibieron la orden de desistir de las presentaciones aún no sustanciadas en causas similares. La medida también obliga a consentir los fallos de las Cámaras federales sobre la cuestión de fondo. Esta nueva política legal intenta no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional.