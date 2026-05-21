Nalga o bola de lomo: cuál es más tierna y rendidora para milanesas caseras

Dos cortes clásicos, pero no iguales

La nalga es uno de los cortes más utilizados para milanesas en el país. Se caracteriza por su buena terneza y por permitir fetas amplias y parejas, lo que facilita una cocción uniforme. Además, suele ser una opción más económica dentro de los cortes considerados “aptos para milanesa”, lo que la vuelve muy popular en la mesa familiar.