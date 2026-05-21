Nalga o bola de lomo: cuál es más tierna y rendidora para milanesas caseras

Resumen para apurados
- Consumidores argentinos debaten hoy en el país la elección entre nalga y bola de lomo para cocinar milanesas, buscando el corte más rendidor y tierno.
- La nalga ofrece fetas grandes y uniformes a menor costo, mientras que la bola de lomo destaca por su extrema ternura, aunque con un rendimiento menor debido a su forma irregular.
- Conocer las propiedades de cada opción ayuda a los hogares a optimizar su presupuesto y mejorar la experiencia culinaria de un plato emblemático de la identidad argentina.
En la cocina argentina, pocas preparaciones generan tanto debate como la milanesa. Aunque la receta parece simple, la elección del corte de carne es clave para lograr un buen resultado. Entre las opciones más elegidas aparecen la nalga y la bola de lomo, dos alternativas muy similares pero con diferencias importantes en textura, tamaño y rendimiento.
Dos cortes clásicos, pero no iguales
La nalga es uno de los cortes más utilizados para milanesas en el país. Se caracteriza por su buena terneza y por permitir fetas amplias y parejas, lo que facilita una cocción uniforme. Además, suele ser una opción más económica dentro de los cortes considerados “aptos para milanesa”, lo que la vuelve muy popular en la mesa familiar.
La bola de lomo, en cambio, es un corte que se destaca por su terneza superior, aunque presenta algunas limitaciones en cuanto al tamaño. Sus piezas suelen ser más pequeñas e irregulares, lo que puede hacer que el rendimiento final sea menor si se buscan milanesas grandes o bien prolijas.
Rendimiento, textura y precio: lo que hay que tener en cuenta
A la hora de decidir entre uno u otro corte, no solo importa la ternura. También hay que considerar cuánto rinde cada pieza y cuánto cuesta.
La nalga ofrece más superficie aprovechable y cortes más uniformes.
La bola de lomo aporta mayor suavidad al morder, pero menos rendimiento.
En términos de precio, ambos suelen ubicarse en rangos similares, aunque la disponibilidad puede variar según la carnicería.
¿Cuál conviene para milanesas?
La respuesta depende del resultado que se busque. Si la prioridad es obtener milanesas grandes, parejas y rendidoras, la nalga suele ser la opción más conveniente. En cambio, si se busca una textura más tierna y jugosa, la bola de lomo puede ser la mejor elección, especialmente para quienes prefieren piezas más pequeñas.
Otros cortes que también se usan
Además de estos dos clásicos, existen otras alternativas como el cuadril o el peceto. El cuadril es valorado por su equilibrio entre sabor y terneza, mientras que el peceto es uno de los más magros y suaves, aunque también puede resultar más seco si no se cocina correctamente.
Una elección que depende del gusto
En definitiva, no existe un único corte ideal para las milanesas. La elección entre nalga y bola de lomo depende del presupuesto, el tamaño deseado y la textura preferida. Lo importante es conocer las características de cada uno para lograr el mejor resultado posible en un plato que nunca falta en la mesa argentina.