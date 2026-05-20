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Invierno 2026: qué revisar en estufas y calefactores para proteger a tu familia

El frío llega para poner a prueba a los métodos de calefacción que hay en los hogares. Pero es importante verificar su seguridad.

Invierno 2026: qué revisar en estufas y calefactores para proteger a tu familia
Calefacción
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos y autoridades lanzaron en Argentina recomendaciones de seguridad y eficiencia energética para el uso de calefacción ante la llegada del invierno 2026.
  • El uso de aire acondicionado a 20°C, la ventilación de ambientes, el aislamiento y el control de aparatos de alto consumo ayudan a optimizar el gasto y evitar accidentes.
  • Estas medidas buscan mitigar el impacto de las tarifas eléctricas en la economía familiar y prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono durante la temporada fría.
Resumen generado con IA

Ante la llegada de las bajas temperaturas, la climatización del hogar se transforma en una necesidad ineludible para las familias. Debido a esto, una gran cantidad de hogares recurre a la energía eléctrica para templar los ambientes, utilizando equipos de aire acondicionado frío/calor u otros artefactos tradicionales como estufas y caloventores.

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En este contexto, las autoridades y especialistas recomiendan mantener un uso eficiente y responsable de la calefacción eléctrica. Es importante destacar que esta conducta no implica necesariamente restringir el bienestar o pasar frío, sino adoptar determinadas acciones cotidianas que optimizan el consumo energético y contribuyen directamente a la economía familiar.

  • Optimización de la iluminación: Conviene tener presente que durante esta época del año disminuyen las horas de luz solar, hecho que incrementa el uso de la electricidad. Por este motivo, resulta fundamental aprovechar al máximo la claridad natural del día.
  • Uso del aire acondicionado: Al utilizar el equipo en modo calor, se aconseja fijar una temperatura moderada en torno a los 20°C. Asimismo, la limpieza periódica de los filtros impide que el aparato trabaje de manera forzada y reduce notablemente el consumo energético.
  • Aislamiento de ambientes: Una medida eficaz para conservar el calor consiste en sellar adecuadamente las filtraciones de aire presentes en puertas y ventanas, evitando así el ingreso de corrientes frías.
  • Regulación del termotanque: En el caso de los termotanques eléctricos, se sugiere establecer una temperatura intermedia de entre 55°C y 70°C. Esto evita la necesidad de mezclar el agua caliente con agua fría de forma innecesaria.
  • Cuidado con artefactos de alto consumo: Las estufas de cuarzo y los caloventores representan opciones económicas al momento de la compra y elevan la temperatura con rapidez. No obstante, estos dispositivos demandan una gran cantidad de energía eléctrica durante su funcionamiento.
  • Control del consumo fantasma: Se recomienda desenchufar cargadores, televisores en modo de espera, microondas y computadoras cuando nadie los utilice. Estos aparatos continúan absorbiendo electricidad de manera silenciosa mientras permanecen conectados.
  • Simulador y seguridad en el hogar: Los usuarios disponen de una herramienta virtual para realizar una simulación de sus consumos a través del enlace https://www.e-coopelec.com.ar/oficinavirtual/auth/simularConsumo. Por último, subsiste la importancia de ventilar los ambientes como medida de seguridad indispensable al emplear sistemas de calefacción que liberen monóxido de carbono.
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