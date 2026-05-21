Tras la protesta de la comunidad educativa, la Escuela Normal recibió pupitres

El conflicto en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi” sumó ayer un nuevo capítulo. El ministerio de Educación comenzó a dar las primeras respuestas concretas a los planteos de la comunidad educativa y entregó 50 sillas y 50 pupitres unipersonales para reemplazar parte del mobiliario deteriorado en distintas aulas.
La medida se concretó menos de 24 horas después del acuerdo alcanzado entre representantes del Centro de Estudiantes y funcionarios del área educativa, con la intervención de la ministra Susana Montaldo. Según se informó, en el transcurso de la semana llegarán los muebles restantes al establecimiento. En total, se prevé completar la entrega comprometida con 250 pupitres. Educación abrió una serie de reuniones por estamento para recoger inquietudes y ordenar una agenda de trabajo.
Reuniones con alumnos y docentes
Ayer se realizó la primera reunión con la directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, Rosa Casares, y supervisores. El encuentro fue con alumnos del Centro de Estudiantes. Luego se concretó una segunda instancia de esclarecimiento con docentes de la institución, aproximadamente 200 profesionales. Para hoy está prevista una nueva reunión con padres de alumnos.
En esos encuentros, el Ministerio llevó una serie de propuestas. Entre ellas figura la realización de una cosupervisión transitoria, con dos supervisores que analicen y resuelvan los problemas de la escuela y refuercen el diálogo. Según la información oficial, habitualmente cada escuela cuenta con un solo supervisor.
Otra de las medidas previstas es la provisión de recursos necesarios. También se propuso fortalecer los equipos técnicos docentes, con más profesionales para acompañar el proceso de planificación de la reconversión que debe implementarse en 2027. El objetivo, según la propuesta oficial, es respetar la identidad y las características propias de la escuela y garantizar la estabilidad laboral de los docentes.
Un acta y siete días de plazo
La entrega de los primeros pupitres fue presentada como parte del compromiso asumido por las autoridades educativas. Montaldo refrendó con su firma un acta en la que el Gobierno se comprometió a avanzar en el plazo de una semana con soluciones concretas a las demandas de la comunidad escolar.
Tras la reunión con las autoridades del Ministerio y la firma del acta acuerdo, los estudiantes resolvieron suspender temporalmente las medidas de fuerza y conceder un plazo de siete días para que las autoridades presenten avances concretos y un cronograma de cumplimiento. “Se da plazo de una semana para que presenten iniciativas, el plan de obras, el relevamiento y básicamente todo lo escrito, y que nos den exactamente una fecha para que nos digan: tal día tendrán el mobiliario, tal día vendrá un psicólogo”, explicó uno de los representantes estudiantiles.
La marcha sigue en pie
Como parte del plan de seguimiento del reclamo, los estudiantes confirmaron además la convocatoria a una marcha prevista para mañana. La intención es mantener visible la situación.