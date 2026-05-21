Secciones
SociedadSOCIEDAD | EDUCACIÓN

Tras la protesta de la comunidad educativa, la Escuela Normal recibió pupitres

Educación entregó mobiliario nuevo y abrió reuniones con alumnos, docentes y padres.

AULAS. Los muebles reemplazarán parte del equipamiento deteriorado.
AULAS. Los muebles reemplazarán parte del equipamiento deteriorado.
Hace 1 Hs

El conflicto en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi” sumó ayer un nuevo capítulo. El ministerio de Educación comenzó a dar las primeras respuestas concretas a los planteos de la comunidad educativa y entregó 50 sillas y 50 pupitres unipersonales para reemplazar parte del mobiliario deteriorado en distintas aulas.

La medida se concretó menos de 24 horas después del acuerdo alcanzado entre representantes del Centro de Estudiantes y funcionarios del área educativa, con la intervención de la ministra Susana Montaldo. Según se informó, en el transcurso de la semana llegarán los muebles restantes al establecimiento. En total, se prevé completar la entrega comprometida con 250 pupitres. Educación abrió una serie de reuniones por estamento para recoger inquietudes y ordenar una agenda de trabajo.

Reuniones con alumnos y docentes

Ayer se realizó la primera reunión con la directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, Rosa Casares, y supervisores. El encuentro fue con alumnos del Centro de Estudiantes. Luego se concretó una segunda instancia de esclarecimiento con docentes de la institución, aproximadamente 200 profesionales. Para hoy está prevista una nueva reunión con padres de alumnos.

En esos encuentros, el Ministerio llevó una serie de propuestas. Entre ellas figura la realización de una cosupervisión transitoria, con dos supervisores que analicen y resuelvan los problemas de la escuela y refuercen el diálogo. Según la información oficial, habitualmente cada escuela cuenta con un solo supervisor.

“No conozco otra cosa que no sea la Normal”: quién es Santiago Lucero, el chico que se volvió viral reclamando mejoras para su escuela

“No conozco otra cosa que no sea la Normal”: quién es Santiago Lucero, el chico que se volvió viral reclamando mejoras para su escuela

Otra de las medidas previstas es la provisión de recursos necesarios. También se propuso fortalecer los equipos técnicos docentes, con más profesionales para acompañar el proceso de planificación de la reconversión que debe implementarse en 2027. El objetivo, según la propuesta oficial, es respetar la identidad y las características propias de la escuela y garantizar la estabilidad laboral de los docentes.

Un acta y siete días de plazo

La entrega de los primeros pupitres fue presentada como parte del compromiso asumido por las autoridades educativas. Montaldo refrendó con su firma un acta en la que el Gobierno se comprometió a avanzar en el plazo de una semana con soluciones concretas a las demandas de la comunidad escolar.

Protesta, tensión y promesa de diálogo en la Escuela Normal

Protesta, tensión y promesa de diálogo en la Escuela Normal

Tras la reunión con las autoridades del Ministerio y la firma del acta acuerdo, los estudiantes resolvieron suspender temporalmente las medidas de fuerza y conceder un plazo de siete días para que las autoridades presenten avances concretos y un cronograma de cumplimiento. “Se da plazo de una semana para que presenten iniciativas, el plan de obras, el relevamiento y básicamente todo lo escrito, y que nos den exactamente una fecha para que nos digan: tal día tendrán el mobiliario, tal día vendrá un psicólogo”, explicó uno de los representantes estudiantiles.

La marcha sigue en pie

Como parte del plan de seguimiento del reclamo, los estudiantes confirmaron además la convocatoria a una marcha prevista para mañana. La intención es mantener visible la situación.

Temas Susana MontaldoEscuela Normal Juan Bautista Alberdi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan
1

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan

Yoga, electrónica y mates al sol: así es Awake Up & Dance, la experiencia de una fiesta sin resaca
2

Yoga, electrónica y mates al sol: así es Awake Up & Dance, la experiencia de una fiesta sin resaca

Bogotá reunirá a jóvenes ambientalistas de toda América Latina y el Caribe
3

Bogotá reunirá a jóvenes ambientalistas de toda América Latina y el Caribe

La Bienal Argentina de Fotografía convoca: ¿cómo se sostiene la vida hoy?
4

La Bienal Argentina de Fotografía convoca: ¿cómo se sostiene la vida hoy?

Quién es Luca Montero, el tucumano que jugará el Mundial U21 de Básquetbol Silencioso con Argentina
5

Quién es Luca Montero, el tucumano que jugará el Mundial U21 de Básquetbol Silencioso con Argentina

Ranking notas premium
Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
1

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Vía Congreso, buscan que el gobierno de Milei reactive obras paralizadas en Tucumán
2

Vía Congreso, buscan que el gobierno de Milei reactive obras paralizadas en Tucumán

La crisis del gas y la caída de la construcción golpean a una cerámica tucumana
3

La crisis del gas y la caída de la construcción golpean a una cerámica tucumana

4G y maternidad: qué tienen que ver los celulares con la caída de la natalidad
4

4G y maternidad: qué tienen que ver los celulares con la caída de la natalidad

Temporada de tempestades
5

Temporada de tempestades

Más Noticias
Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan

La Bienal Argentina de Fotografía convoca: ¿cómo se sostiene la vida hoy?

La Bienal Argentina de Fotografía convoca: ¿cómo se sostiene la vida hoy?

Yoga, electrónica y mates al sol: así es Awake Up & Dance, la experiencia de una fiesta sin resaca

Yoga, electrónica y mates al sol: así es Awake Up & Dance, la experiencia de una fiesta sin resaca

Quién es Luca Montero, el tucumano que jugará el Mundial U21 de Básquetbol Silencioso con Argentina

Quién es Luca Montero, el tucumano que jugará el Mundial U21 de Básquetbol Silencioso con Argentina

La pena de muerte alcanzó la cifra más alta desde 1981 en el mundo: dónde ocurrieron las ejecuciones y qué pasa con China

La pena de muerte alcanzó la cifra más alta desde 1981 en el mundo: dónde ocurrieron las ejecuciones y qué pasa con China

PAMI endurece controles y exige validar identidad para mantener los servicios digitales

PAMI endurece controles y exige validar identidad para mantener los servicios digitales

Recuerdos fotográficos: 1936. El cómico Luis Arata ilustra un poema satírico en LA GACETA

Recuerdos fotográficos: 1936. El cómico Luis Arata ilustra un poema satírico en LA GACETA

Conflicto social en un estallido con pedidos de renuncia del presidente Paz

Conflicto social en un estallido con pedidos de renuncia del presidente Paz

Comentarios