Tras la protesta de la comunidad educativa, la Escuela Normal recibió pupitres

Tras la reunión con las autoridades del Ministerio y la firma del acta acuerdo, los estudiantes resolvieron suspender temporalmente las medidas de fuerza y conceder un plazo de siete días para que las autoridades presenten avances concretos y un cronograma de cumplimiento. “Se da plazo de una semana para que presenten iniciativas, el plan de obras, el relevamiento y básicamente todo lo escrito, y que nos den exactamente una fecha para que nos digan: tal día tendrán el mobiliario, tal día vendrá un psicólogo”, explicó uno de los representantes estudiantiles.