Qué pasó con Evo Morales: sexo con una menor, una presunta hija y trata

La situación judicial de Evo Morales volvió a generar una fuerte crisis política y social en Bolivia luego de que la Justicia avanzara con un pedido de captura y un juicio en rebeldía en su contra. El exmandatario está acusado en una causa por presunta trata y tráfico de personas, vinculada a una relación que habría mantenido con una adolescente cuando ejercía la presidencia del país.