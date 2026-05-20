Salieron a la luz los audios del VAR de Boca-Cruzeiro y crece la polémica por el gol anulado

Resumen para apurados
- Conmebol publicó los audios del VAR del empate entre Boca y Cruzeiro en La Bombonera para respaldar las polémicas decisiones arbitrales que perjudicaron al equipo argentino.
- Los audios detallan que se anuló el gol de Merentiel por una mano previa y se descartó un penal a favor de Boca porque el brazo del rival estaba en una posición natural.
- El empate complica la clasificación de Boca en la Copa Libertadores, mientras que la difusión de los audios reavivó el enojo de los hinchas y la polémica sobre el VAR.
La polémica arbitral que envolvió el empate entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores sumó un nuevo capítulo. Horas después del partido, la Conmebol publicó los audios del VAR de las dos jugadas más discutidas de la noche: el gol anulado a Miguel Merentiel y el penal reclamado por el "Xeneize" sobre el final.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda terminó con bronca tras el 2-2 en La Bombonera, un resultado que complicó seriamente sus chances de clasificación a los octavos de final. Sin embargo, desde el organismo sudamericano respaldaron completamente las decisiones arbitrales tomadas por Jesús Valenzuela.
Qué dijo el VAR sobre el penal que reclamó Boca
La primera acción polémica ocurrió dentro del área de Cruzeiro, cuando los jugadores de Boca reclamaron una mano de Lucas Romero. En esa jugada, el VAR revisó distintas cámaras pero decidió no llamar al árbitro para observar la acción en el monitor.
En los audios difundidos por Conmebol se escucha cómo los jueces consideran que el brazo del futbolista brasileño estaba “en posición natural” y que el movimiento era “justificable” según la acción defensiva que intentaba realizar.
“La posición de la mano está en posición natural. Además, él quiere quitar su brazo y el contacto es hacia afuera”, le comunicaron desde la cabina a Valenzuela antes de confirmar que no existía infracción.
El motivo por el que anularon el gol de Merentiel
La segunda jugada, mucho más caliente, llegó a los 88 minutos. Allí, Merentiel convertía el gol del triunfo para Boca, pero el VAR detectó una mano previa en ataque y terminó invalidando la acción.
Según explicó Conmebol, un futbolista del conjunto argentino impactó la pelota con el brazo luego de un despeje defensivo de Cruzeiro. Para los árbitros, la mano estaba “en posición antinatural” y ocupaba un espacio que modificó la trayectoria del balón.
Durante la revisión se escuchan frases como “mano en ataque”, “el brazo está abierto” y “cambia la trayectoria”. Después de analizar diferentes tomas, desde el VAR invitaron a Valenzuela a revisar personalmente la acción en el monitor.
Tras observar las imágenes, el árbitro venezolano decidió anular el tanto y sancionar tiro libre para el equipo brasileño.
Boca quedó complicado en la Copa Libertadores
El empate dejó al "Xeneize" en una situación delicada dentro del Grupo D. Más allá del resultado, en Boca quedó muchísima bronca por el desenlace del partido y por decisiones arbitrales que volvieron a poner al VAR en el centro de la escena continental.
La publicación de los audios no calmó el enojo de los hinchas, que explotaron en redes sociales después de escuchar las explicaciones de la Conmebol sobre las dos acciones decisivas del encuentro.