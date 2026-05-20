Salieron a la luz los audios del VAR de Boca-Cruzeiro y crece la polémica por el gol anulado

La polémica arbitral que envolvió el empate entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores sumó un nuevo capítulo. Horas después del partido, la Conmebol publicó los audios del VAR de las dos jugadas más discutidas de la noche: el gol anulado a Miguel Merentiel y el penal reclamado por el "Xeneize" sobre el final.