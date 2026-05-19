Copa Libertadores: Boca se queda sin una pieza clave para jugar los duelos decisivos contra Cruzeiro y Universidad Católica

La baja del exjugador de Estudiantes representa un verdadero dolor de cabeza para Claudio Úbeda. El volante vio la tarjeta roja de manera directa tras propinarle una patada en la cabeza a Milton Céliz en Guayaquil, y el Tribunal de Disciplina no tuvo contemplaciones. De esta manera, Ascacíbar se perderá las dos "finales" que le quedan al "Xeneize" para buscar la clasificación: no estará este miércoles ante Cruzeiro ni en la última jornada frente a Universidad Católica de Chile.