La increíble historia de Pickles, el perro que encontró la Copa del Mundo robada en 1966

Un hombre paseaba a su perro por una calle tranquila del sur de Londres cuando algo llamó la atención del animal. Era la noche del 27 de marzo de 1966 y David Corbett caminaba junto a Pickles, un mestizo negro y blanco de apenas cuatro años, por los alrededores de Beulah Hill, en el barrio de Norwood. El perro tironeó de la correa y se detuvo frente a unos arbustos. Había un paquete envuelto en papel de diario, cuidadosamente acomodado entre un auto estacionado y una cerca. Corbett pensó que podía tratarse de basura abandonada. O algo peor. Inglaterra vivía días extraños y tensos: desde hacía una semana, el país entero hablaba del robo de la Copa del Mundo.