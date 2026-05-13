La selección argentina transforma su búnker para el Mundial: comenzaron las obras en Kansas

Resumen para apurados
- La AFA inició obras en el Origin Hotel de Kansas City para establecer el búnker de la Selección argentina durante el Mundial 2026, buscando optimizar la base antes del debut.
- Claudio Tapia supervisó el inicio del gimnasio exclusivo que replicará las condiciones de Ezeiza. Kansas fue elegida por su ubicación estratégica y cercanía a las sedes iniciales.
- Estas adecuaciones garantizan que el plantel mantenga su estándar de entrenamiento para defender el título. La logística será clave en un torneo con sedes distantes y viajes largos.
La selección argentina ya empezó a vivir el Mundial 2026. A poco más de un mes del debut frente a Argelia, la AFA puso en marcha una serie de trabajos especiales en el hotel que funcionará como base del equipo durante la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
El lugar elegido por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni es el Origin Hotel de Kansas City, donde la delegación albiceleste permanecerá concentrada al menos durante toda la fase de grupos. En las últimas horas, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, compartió imágenes de los primeros movimientos de obra y de la llegada de materiales para acondicionar las instalaciones.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la construcción de un gimnasio exclusivo para el plantel. La idea del cuerpo técnico es que los futbolistas puedan mantener una rutina de trabajo idéntica a la que realizan habitualmente en el predio de Ezeiza, con espacios privados y preparados especialmente para las exigencias físicas de una Copa del Mundo.
Â¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa!— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 12, 2026
Llegaron los materiales a Kansas y ya se estÃ¡ trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedarÃ¡ nuestra SelecciÃ³n durante el Mundial.
Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusiÃ³n ðð pic.twitter.com/QlEbLwS18C
Kansas City fue elegida después de varios meses de análisis logístico por parte de la AFA. La ciudad aparece como un punto estratégico por las distancias entre sedes y por la infraestructura disponible para la delegación argentina. Además, el complejo permitirá organizar entrenamientos, descansos y traslados con mayor comodidad durante una etapa inicial que tendrá viajes extensos.
El camino de Argentina en el Mundial
La “Scaloneta” debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Luego deberá trasladarse a Dallas para disputar sus otros dos encuentros de la fase de grupos frente a Austria y Jordania en el AT&T Stadium.
Mientras los futbolistas terminan sus temporadas en Europa y empiezan a enfocarse en la Copa del Mundo, en Kansas ya comenzaron los trabajos para convertir el hotel elegido por Argentina en el búnker desde donde intentará defender el título conseguido en Qatar 2022.