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Alfajores de avena: la receta saludable y fácil que conquista las meriendas

Paso a paso, cómo prepararlos en casa y cuáles son las mejores opciones para el relleno.

Alfajores de avena: cómo preparar en pocos pasos este postre de bajas calorías Alfajores de avena: cómo preparar en pocos pasos este postre de bajas calorías (productosuruguayosonline.com)
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Gaceta lanzó hoy una receta de alfajores de avena en Argentina para promover hábitos de alimentación saludable, destacando su aporte nutricional frente a opciones industriales.
  • Se elaboran mezclando huevo, miel, avena y harina de almendras con horneado breve. La propuesta surge como una solución práctica ante la demanda de snacks dulces sin harina de trigo.
  • Esta tendencia refleja un cambio en los hábitos de consumo hacia opciones caseras y saciantes. Se espera que estas alternativas saludables sigan ganando terreno en la gastronomía.
Resumen generado con IA

Cada vez más personas buscan opciones dulces que combinen sabor y alimentación equilibrada. En ese contexto, los alfajores de avena se transformaron en una de las recetas más elegidas para acompañar el desayuno, la merienda o incluso compartir después de una cena. 

Desayunos saludables: cómo hacer panqueques sin harinas, con frutas y avena para tener más energía

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Su preparación simple y la ausencia de harina de trigo los convierten en una alternativa ideal para quienes desean incorporar hábitos más saludables sin resignar algo rico. Además, la avena aporta nutrientes y genera mayor saciedad, mientras que ingredientes como la miel y la harina de almendras le dan un toque especial a esta preparación casera.

Ingredientes para hacer los alfajores de avena

- Un huevo

- Dos cucharadas de miel

- Una cucharadita de extracto de vainilla

- Media taza de avena

- Media taza de harina de almendras

- Un Cucharadita de polvo para hornear

- Dulce de leche sin azúcar.

Alfajores de avena: paso a paso, cómo prepararlos 

Lo primero que debes hacer es separar un bowl y colocar el huevo, sumado a la miel y el extracto de vainilla. Debes mezclar muy bien estos ingredientes y luego agregar la avena, la harina de almendras y el polvo para hornear. A continuación, mezclar bien hasta que todo esté totalmente integrado.

Luego, debes colocar un poco de esta preparación en una placa antiadherente formando cada una de las tapitas de alfajores y llevarlas al horno por unos 15 minutos aproximadamente, a una temperatura de 180 grados.

Una vez que estén listas las tapitas de alfajores, vas a esperar que se enfríen y luego podés rellenarlas ya sea con crema de maní o dulce de leche.

Una recomendación es que la harina de almendras puede ser reemplazada por la harina de coco, más cantidad de avena, arroz, centeno o alguna otra que te guste.

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