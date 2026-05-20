Protesta, tensión y promesa de diálogo en la Escuela Normal

La explicación oficial

La ministra explicó los alcances de la adecuación del plan de estudios que la escuela debe concretar para mantener la validez nacional del título. Montaldo sostuvo que la institución se encuentra alcanzada por normativas nacionales vigentes desde 2014. “Les quiero explicar a todos, porque algunas personas no estaban bien informadas, que la Secretaría de Educación de la Nación viene haciendo una excepción con la escuela: darle validez nacional al título sin que se haya adecuado el plan de estudio a las normativas que el Ministerio de Educación de la Nación fijó en 2014”, afirmó la funcionaria.