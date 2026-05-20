Protesta, tensión y promesa de diálogo en la Escuela Normal

Una nueva jornada de reclamo se desarrolló ayer en la escuela Normal “Juan Bautista Alberdi”, donde los estudiantes realizaron una sentada pacífica para visibilizar problemas que, según advirtieron, se arrastran desde hace meses. La medida tuvo acompañamiento de algunos docentes y derivó en la presencia de autoridades provinciales, en medio de tensión por la llegada de efectivos policiales.
Los alumnos plantearon su preocupación por la falta de cobertura de cargos docentes, posibles recortes en idiomas, aulas sobrepobladas, ausencia del gabinete psicopedagógico y problemas edilicios. La protesta había sido anticipada desde el lunes y se concretó durante la mañana, con padres en las inmediaciones.
“Exigimos educación de calidad y mejoras en las condiciones edilicias y pedagógicas”, resumió uno de los estudiantes consultados por LA GACETA.
Tensión en la escuela
Minutos antes del arribo de la ministra de Educación, Susana Montaldo, un contingente policial se apostó cerca del establecimiento. Según pudo reconstruir este medio, hubo cruces verbales entre familiares y efectivos, aunque la situación no pasó a mayores.
Algunos presentes acusaron a los policías de fotografiar a menores de edad durante el reclamo. Ese episodio elevó el malestar de la comunidad educativa, que ya estaba movilizada por los cambios previstos en el plan de estudios y por otros planteos vinculados al funcionamiento escolar.
Montaldo llegó a las 8. Habló con estudiantes y padres, en un intercambio marcado por cuestionamientos. Tras un breve diálogo con la prensa, ingresó para reunirse con las autoridades. En ese contexto, algunos presentes la trataron de “mentirosa”.
La explicación oficial
La ministra explicó los alcances de la adecuación del plan de estudios que la escuela debe concretar para mantener la validez nacional del título. Montaldo sostuvo que la institución se encuentra alcanzada por normativas nacionales vigentes desde 2014. “Les quiero explicar a todos, porque algunas personas no estaban bien informadas, que la Secretaría de Educación de la Nación viene haciendo una excepción con la escuela: darle validez nacional al título sin que se haya adecuado el plan de estudio a las normativas que el Ministerio de Educación de la Nación fijó en 2014”, afirmó la funcionaria.
La ministra advirtió que el plazo definitivo ya fue fijado para 2027. “Hace 12 años que hacemos la excepción de darle validez nacional. Pero en 2027, si no adecuan los planes de estudio a la normativa nacional, el título no va a tener validez nacional”, señaló Montaldo.
Luego agregó que el objetivo no es quitar contenidos, sino reorganizar la propuesta educativa. “Con eso no queremos restar. Queremos adecuar para que ustedes, si quieren seguir estudiando en cualquier otra provincia o en otro país, tengan un título con validez nacional. Estamos mirando por el futuro de ustedes”, sostuvo.
La funcionaria indicó que sólo quedan 10 escuelas en Tucumán que deben completar ese proceso. “Si ustedes no quieren tocar el plan de estudio, van a tener un título que va a valer sólo en Tucumán”, advirtió.
Reclamo por los idiomas
Uno de los puntos de mayor preocupación entre los estudiantes es la posible modificación de la orientación vinculada a lenguas extranjeras. Ante ese planteo, Montaldo aseguró que la escuela puede sostener una propuesta con intensificación en idiomas dentro de las opciones reconocidas por Nación.
“El tema de Lenguas Vivas de la Normal puede seguir teniendo: pueden elegir de las propuestas que hace Nación, alrededor de 10 propuestas de formas de bachillerato, una que intensifique lengua extranjera”, señaló la ministra.
Educación también aclaró que la medida no implica eliminación de horas de clase ni reducción en la enseñanza de idiomas, sino una adecuación institucional exigida por Nación. La cartera educativa señaló que los plazos están vencidos y que la Secretaría de Educación de la Nación notificó en 2025 que no habría nuevas prórrogas.
Una posible audiencia
Tras la protesta y los cuestionamientos a Montaldo, los alumnos expresaron su intención de solicitar una audiencia con el gobernador Osvaldo Jaldo.
“Con mucho gusto. Lo que he dicho, y acá también lo he repetido, es que hay que priorizar el diálogo”, afirmó Jaldo.
El gobernador mencionó los reclamos difundidos por los medios y vinculó parte del conflicto con decisiones tomadas por Nación. “He visto a través de los medios que los chicos estaban planteando cuestiones de carrera o de dictado de algunas materias de idiomas. La Nación ha tomado algunas decisiones de no reconocer a nivel nacional algunas de estas carreras”, sostuvo.
“Tenemos que ver a nivel provincial qué solución le podemos dar a los chicos. Pero con mucho gusto, los puedo recibir a los chicos, padres y docentes. Tenemos que buscarle una solución”, remarcó.
El mandatario también defendió el lugar de la educación en su gestión. “Para nosotros, la educación es una política de Estado. A Tucumán y al pueblo argentino hay que educarlo. La única manera de sacarlos adelante es a través de la educación”, afirmó.
La orientación bilingüe: el Consejo Federal tratará un proyecto para certificar la validez nacional
El Ministerio de Educación informó a través de un comunicado que el encuentro en la escuela tuvo como objetivo escuchar los planteos de la comunidad escolar y avanzar en respuestas.
La ministra explicó que la reconversión pedagógica responde a una normativa federal vigente desde 2014, necesaria para garantizar la validez nacional de los títulos. Educación sostuvo que Nación fijó el año 2027 como fecha límite. Además, se acordó relevar el mobiliario que debe ser reemplazado y se indicó que la cobertura de vacantes docentes está en trámite.
En un segundo comunicado, el ministerio informó que el Consejo Federal de Educación tratará la creación del Bachillerato con Orientación Bilingüe, que permitiría certificar esa oferta con validez nacional.