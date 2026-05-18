“Equidad y Futuro”: nueva etapa del Plan de Alfabetización en Tucumán

“Una buena alfabetización permite que todos tengan una buena base y puedan terminar la educación obligatoria, que es un derecho de todos. Nos preocupa muchísimo que haya chicos que abandonen el secundario porque repitan, no entiendan algunas materias o porque ingresan al secundario sin tener un dominio de la lectoescritura. Es por eso que desde 2024 hemos implementado un plan que articula la lectura con la escritura y con la oralidad”, señaló la ministra de Educación, Susana Montaldo, al inaugurar la nueva etapa 2026 del Plan Provincial de Alfabetización “Equidad y Futuro”, que se pone en marcha en la provincia.
En el colorido patio de la escuela Julio Argentino Roca, colmado de stands, docentes de todos los niveles realizaron una muestra de cómo trabajan en alfabetización en el marco de diferentes proyectos. También los niños disfrutaron de juegos y espacios de lectura, donde se articulan distintos espacios curriculares como inglés, matemática, lengua y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los docentes mostraron alegres materiales didácticos elaborados por ellos, libros enviados por el Ministerio de Educación a las escuelas y libros artesanales escritos e ilustrados por los propios chicos, ya que también desde la escuela se busca la revalorización del libro objeto.
“Estamos distribuyendo material didáctico para promover que los padres les lean a los chicos en las casas, que los escuchen y volvamos a ese acompañamiento de leerles un cuento por las noches”, señaló. En ese sentido, destacó la importancia del apoyo y el compromiso de los padres en la educación de los niños. Recordó que ellos tendrán un espacio especial en el II° Congreso Provincial de Educación, que se realizará del 1 al 5 de junio.
Montaldo señaló que no sólo se está formando a los docentes mediante diferentes líneas de capacitación para lograr una educación de calidad, sino que además se hacen evaluaciones periódicas. “Hemos visto mucha mejoría en los chicos que han terminado el 3° grado el año pasado y ahora vamos instrumentar una nueva evaluación para los de 5° grado”, anticipó.
Franco Grignola, referente provincial del Plan de Alfabetización, destacó que el trabajo de apoyo a la lectura, la escritura y la comprensión lectora también incorpora las matemáticas y el inglés. Todo se lleva a cabo mediante diferentes líneas de acciones, como el Programa de Alfabetización Inicial, el Proyecto “Leer y escribir es poder” (LEP), Compromiso por la Matemática, “Tucumán Lee”, entre otros, con apoyo, en algunos casos, de fundaciones y organismos internacionales.
Ajedrez y Matemática
A todos ellos se sumará el Proyecto “Ajedrez y Matemática. Una propuesta innovadora” que será presentada a las 9 de hoy, en la escuela Técnica N° 1 Independencia Argentina. Muchas escuelas primarias ya cuentan con talleres de ajedrez donde se articula de manera lúdica la matemática con el ajedrez, y ahora se incorporarán las escuelas técnicas que son de nivel secundario.
El profesor de matemática Augusto Baldini, que promueve su práctica en las escuelas remarcó las múltiples potencialidades que ofrece el ajedrez en el aula, desde la sala de cuatro años de nivel inicial. “Lo podemos trabajar desde el tablero, que es un cuadrado con diagonales, superficies y área. En niños de jardín sirve para dar nociones de orden y reglas”, ejemplificó.
En su discurso de presentación la ministra destacó la importancia de apoyar la educación en todas sus dimensiones: “Yo creo que no hay un futuro posible para una persona y para un país sin educación, y sin educación de calidad. Por eso las marchas constitucionales de estos días, para que no baje el presupuesto educativo, porque es la base del crecimiento de un país y de la democracia. Entonces, en eso se basa nuestro compromiso”, remarcó.
• Nivel Inicial y Primario:
“En el jardín se trabaja con un abanico de propuestas de lectura de cuentos, donde los chicos participan, preguntan y elaboran un nuevo cuento, con más personajes, a partir del original”, explica la docente Celeste Milani, de la escuela Nina Velárdez, de los Pocitos. Con el Libro de Oscarcito como base, los cuentos se leen y se dialogan con la maestra, se dibujan los personajes, se hacen juegos, canciones y hasta representaciones. También reúnen a los padres en talleres y les enseñan a contarles cuentos a sus hijos en la casa.
Los chicos leyeron varias veces “El malevo y la bruja buena en el bosque de monstruos” y dibujaron los personajes. “Lo abordamos desde diferentes estrategias como aprendimos en la capacitación, introducimos nuevos personajes y obtuvimos distintos aprendizajes”, destacó.
• Nivel Secundario:
En la escuela Media de Mariño, Burruyacu, el Proyecto LEP trabaja con alumnos que llegan a 1° año sin saber leer ni escribir o haciéndolo con mucha dificultad. Gracias a distintas estrategias, los docentes logran ponerlos al día con una intensificación personalizada. “Les damos clases particulares para que ellos puedan acercarse al nivel de sus compañeros”, señala la docente Sabrina Rivadeneira.
“Tuvimos una capacitación que nos brindó las herramientas para diagnosticar e identificar a los alumnos que presentan dificultades en la lectura, la escritura y la oralidad, como también las estrategias para poder revertir sus trayectorias. Actualmente recibimos alumnos en casos críticos que están mejorando gracias a estas clases donde el chico aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo; es decir, son clases muy dinámicas”, explica la docente. En poco tiempo los chicos logran avanzar y nivelarse o al menos aproximarse a los demás.
• Nivel Terciario:
La propuesta “Ambiente alfabetizador” del Instituto Superior Miguel Campero de la carrera de nivel inicial consiste en fabricar los propios recursos didácticos que utilizará el docente para la alfabetización de sus alumnos. De esa manera elabora libros objetos, artesanales, libros tridimensionales y libros álbum sobre diferentes temáticas. Algunos son libros texturados, es decir con distintos materiales, otros son sonoros, pero siempre muy coloridos para estimular los sentidos de los niños, en tiempos que las pantallas acaparan toda su atención. “Nuestra propuesta es utilizar recursos didácticos para generar ese ambiente alfabetizador y que sean recursos que los chicos puedan manipular y tocar, queremos revalorizar el libro como objeto”, explica la docente Patricia Verónica Moreno.
El objetivo del proyecto es que cada aula tenga su propia biblioteca artística con libros elaborados artesanalmente por los alumnos, además de los libros tradicionales que llevan vía Ministerio de Educación. Que los niños no solo los redacten y los lean sino también trabajen en forma articulada con otras disciplinas como la música, el deporte y otras actividades y que siempre den lugar a nuevas lectura.