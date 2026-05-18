“Equidad y Futuro”: nueva etapa del Plan de Alfabetización en Tucumán

“Una buena alfabetización permite que todos tengan una buena base y puedan terminar la educación obligatoria, que es un derecho de todos. Nos preocupa muchísimo que haya chicos que abandonen el secundario porque repitan, no entiendan algunas materias o porque ingresan al secundario sin tener un dominio de la lectoescritura. Es por eso que desde 2024 hemos implementado un plan que articula la lectura con la escritura y con la oralidad”, señaló la ministra de Educación, Susana Montaldo, al inaugurar la nueva etapa 2026 del Plan Provincial de Alfabetización “Equidad y Futuro”, que se pone en marcha en la provincia.