Video: el incendio de una casa conmocionó a toda Yerba Buena

Al menos seis dotaciones de bomberos debieron luchar durante más de dos horas para controlar las llamas, que terminaron devorando una casa ubicada en la esquina de Cariola y Martín Fierro, en Yerba Buena. Si bien los daños materiales fueron totales, no hubo que lamentar víctimas ni heridos.
Mientras la provincia atravesaba un temporal de lluvias y tormentas, una familia en Yerba Buena padeció el incendio casi total de su vivienda. Si bien los peritos deberán determinar las causas que desencadenaron el siniestro, las primeras hipótesis sostienen que un cortocircuito habría sido la principal causa.
Según testimonios de los vecinos, los propietarios de la vivienda lograron ser evacuados y asistidos por la Secretaria de Política Social y Defenda Civil. Además, se informó que pasaron la noche en la Casa de la Familia, ubicada sobre la avenida Solano Vera.