Villarruel calificó de "espantoso" al nuevo templo mormón y la Iglesia le respondió: "Estamos un poco tristes"

“La verdad que estamos un poco tristes y también preocupados, pero respetamos la investidura de la vicepresidenta. Nosotros somos personas de fe, creemos profundamente en Cristo, nos ha dejado una enseñanza muy fuerte de amor y respeto. Tenemos más de 100 años acá en la Argentina y tenemos más de medio millón de miembros de la iglesia en todo el país. Somos muchos argentinos que queremos seguir adorando a Dios”, afirmó Cantero en diálogo con radio Mitre.