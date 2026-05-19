Villarruel calificó de "espantoso" al nuevo templo mormón y la Iglesia le respondió: "Estamos un poco tristes"

Resumen para apurados
- En Buenos Aires, Victoria Villarruel rechazó la obra de un templo mormón por considerarlo ajeno a la identidad nacional, lo que causó tristeza y sorpresa en esa comunidad.
- El conflicto surgió tras el aval judicial a la obra en el microcentro. Villarruel cuestionó su impacto histórico, mientras la Iglesia mormona defendió su trayectoria en el país.
- El debate reaviva la discusión sobre la preservación del patrimonio urbano y la libertad de culto, con posibles repercusiones en futuros proyectos constructivos en la ciudad.
La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente la construcción del nuevo templo mormón proyectado para el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y calificó de “espantoso” al emprendimiento impulsado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Además, sostuvo que los mormones “no tienen mucho que ver con la Argentina”, declaraciones que generaron una rápida respuesta de representantes de esa comunidad religiosa, quienes manifestaron sentirse “un poco tristes” y sorprendidos por sus dichos.
La polémica comenzó luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad revocara la medida judicial que frenaba el avance de la obra del megatemplo que la Iglesia planea construir en el predio adquirido en 2023 sobre la calle Reconquista, entre avenida Córdoba y Viamonte.
El jueves pasado, Villarruel publicó en su cuenta de X una breve definición sobre el proyecto: “Espantoso”. Al día siguiente, respondió a un usuario que le pedía intervenir para frenar la iniciativa. “Hay varias cuestiones que impiden formalmente que haga un cambio. Soy funcionaria nacional, no la de la Ciudad, y además no integro un órgano de gestión sino legislativo”, explicó.
Luego profundizó sus críticas y vinculó el proyecto con la preservación del casco histórico porteño. “Digamos que la jurisdicción y la función no tienen alcance en este asunto. Sin embargo, me parece espantoso que se arruine así el casco histórico y con mucho respeto los mormones no tienen mucho que ver con la Argentina”, escribió la vicepresidenta, identificada políticamente con sectores conservadores y católicos.
Este martes volvió a pronunciarse sobre el tema mediante otro mensaje en redes sociales. “Nuestra identidad cultural que es patrimonio de los argentinos y porteños se quebranta cuando se permite en el casco histórico de la ciudad la construcción de un templo de un grupo religioso foráneo que en nada representa el sentir ni las tradiciones de nuestro pueblo”, sostuvo.
Las declaraciones motivaron la respuesta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Carlos Cantero, representante de Comunicación y miembro de la institución, expresó preocupación por el planteo de Villarruel.
“La verdad que estamos un poco tristes y también preocupados, pero respetamos la investidura de la vicepresidenta. Nosotros somos personas de fe, creemos profundamente en Cristo, nos ha dejado una enseñanza muy fuerte de amor y respeto. Tenemos más de 100 años acá en la Argentina y tenemos más de medio millón de miembros de la iglesia en todo el país. Somos muchos argentinos que queremos seguir adorando a Dios”, afirmó Cantero en diálogo con radio Mitre.
También cuestionó especialmente la frase de Villarruel sobre el vínculo de los mormones con el país. “Estar 100 años en un país donde vamos estrechando lazos, donde vamos participando prácticamente en todo el país en distintas reuniones interreligiosas, en conversaciones. Trabajamos con ONGs, realizando donaciones y trabajando para ayudar siempre al más necesitado. La verdad que por eso estamos un poco sorprendidos”, agregó.
Cómo será el nuevo templo
Según publicó La Nación, el proyecto contempla un templo de aproximadamente 36,5 metros de altura y dos edificios dentro del predio.
Uno de ellos estará ubicado sobre la calle Viamonte y será destinado a oficinas. El segundo será el templo principal, que se construirá sobre avenida Córdoba, en la esquina con Reconquista.
Entre el nuevo complejo y los inmuebles ya existentes en la manzana, entre ellos el Monasterio de Santa Catalina, se desarrollará un espacio verde de acceso público con senderos y áreas parquizadas.
El proyecto también prevé la instalación de una gran escultura de Jesucristo, reproducción del “Christus” realizado por el artista danés Bertel Thorvaldsen, una obra adoptada por la comunidad mormona como uno de sus símbolos distintivos.
De acuerdo con los planos difundidos, el parque conectará los edificios ubicados sobre Córdoba y Viamonte y permitirá atravesar la manzana mediante senderos internos.
La iniciativa contempla además unos 14.478,64 metros cuadrados destinados al templo y al edificio complementario de oficinas y funciones de apoyo, junto con 15.378,27 metros cuadrados de subsuelos para estacionamiento, áreas técnicas y equipamiento.