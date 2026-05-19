"Como la Copa América en Brasil": la fuerte comparación del "Dibu" Martínez antes de la histórica final con el Aston Villa

Al momento de ponderar el significado de este encuentro para los fanáticos de los "Villanos", el guardameta de la selección argentina sorprendió al trazar un paralelismo directo con su primer gran hito con la Albiceleste. "Dibu" afirmó que ubica esta final, comparándola con las de la Selección, a la altura de la primera Copa América ganada en Brasil en 2021. Explicó que el clima y la expectativa son muy similares, remarcando que es la primera final europea para el Aston Villa en 45 años y que muchos hinchas le confiesan que nunca vieron al club salir campeón, los mismos mensajes de escepticismo y desahogo que recibía antes de la consagración en el Maracaná.