"Como la Copa América en Brasil": la fuerte comparación del "Dibu" Martínez antes de la histórica final con el Aston Villa
El arquero argentino palpitó la definición de la UEFA Europa League de este miércoles ante el Friburgo en Estambul. Analizó el impacto emocional para los hinchas de Birmingham, recordó el "Maracanazo" de 2021 y destacó el valor de quebrar una sequía europea de 45 años.
Resumen para apurados
- El arquero Emiliano Martínez disputará con Aston Villa la final de la Europa League ante Friburgo este miércoles en Estambul, buscando cortar una sequía de 45 años sin títulos.
- Martínez comparó la expectativa con la Copa América 2021. El club inglés vuelve a una final europea tras 45 años, respaldado por la experiencia copera del DT Unai Emery.
- Esta histórica definición podría consagrar a Aston Villa en la élite europea tras décadas de ostracismo y otorgaría al Friburgo su primer título internacional.
Emiliano "Dibu" Martínez se encuentra a las puertas de un partido que promete marcar un antes y un después en su trayectoria a nivel de clubes. Este miércoles, el Aston Villa se medirá ante el Friburgo de Alemania en el Besiktas Park de Estambul para definir al nuevo campeón de la UEFA Europa League. En la previa de este trascendental compromiso, el arquero marplatense de 33 años dialogó con la prensa y no ocultó la enorme carga emotiva que rodea a la institución británica, la cual no disputaba una final continental desde la década del 80.
El paralelismo con la Copa América
Al momento de ponderar el significado de este encuentro para los fanáticos de los "Villanos", el guardameta de la selección argentina sorprendió al trazar un paralelismo directo con su primer gran hito con la Albiceleste. "Dibu" afirmó que ubica esta final, comparándola con las de la Selección, a la altura de la primera Copa América ganada en Brasil en 2021. Explicó que el clima y la expectativa son muy similares, remarcando que es la primera final europea para el Aston Villa en 45 años y que muchos hinchas le confiesan que nunca vieron al club salir campeón, los mismos mensajes de escepticismo y desahogo que recibía antes de la consagración en el Maracaná.
La historia internacional del club de Birmingham respalda el valor que el arquero le otorga al partido. El Aston Villa disputará la quinta final continental de su historia, habiendo tocado el cielo con las manos en 1982 al alzar la Champions League y la posterior Supercopa de Europa. Tras décadas de ostracismo en el plano internacional, el regreso a los primeros planos aumentó la expectativa de los simpatizantes, al punto de que Martínez reveló que contará con el apoyo de una auténtica delegación familiar en las tribunas del estadio turco, compuesta por unas 35 personas que viajaron especialmente desde Argentina.
Mística copera en el banco y pasaporte a la Champions
El optimismo del conjunto inglés no solo se ampara en las 79 vallas invictas que registra el argentino en sus 255 partidos con el club, sino también en la notable experiencia de su entrenador, Unai Emery. El director técnico español es un auténtico especialista en la Europa League, alcanzando su sexta final en la competición con un impactante récord previo de cuatro títulos obtenidos al frente del Sevilla y el Villarreal.
El duelo ante el Friburgo, que buscará el primer trofeo internacional en sus 121 años de vida, comenzará este miércoles a las 16 bajo el arbitraje del francés Francois Letexier. Más allá de la gloria deportiva y el trofeo, el encuentro pondrá en juego un boleto directo a la próxima edición de la UEFA Champions League, un beneficio que, debido a que el Aston Villa ya aseguró su clasificación mediante la tabla de la Premier League, solo estará en juego para el equipo alemán, sacándole una pizca de presión a los del arquero campeón del mundo.